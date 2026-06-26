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KONYA Haberleri

Konya merkezli “OTO KAPAN’’ operasyonu: 75 Milyon liralık change araç vurgunu çökertildi

Bekir Turan
Muhabir

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Konya merkezli “OTO KAPAN’’ operasyonu: 75 Milyon liralık change araç vurgunu çökertildi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dev operasyonla, ağır hasarlı araçların şasi ve motor bilgilerini kullanarak çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçlara "change" işlemi yapan suç ağı deşifre edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen "OTO KAPAN" operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 75 milyon TL olan 37 araca el konulurken, 32 şüpheli gözaltına alındı.

CHANGE ARAÇ ŞEBEKESİ TEKNİK TAKİPLE ORTAYA ÇIKARILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Daire Başkanlığı ile Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ve Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliklerinin ortak çalışması sonucu yürütülen planlı soruşturmada, deprem, trafik kazası ve araç yangını nedeniyle ağır hasar almış araçların şasi ve motor bilgilerinin usulsüz şekilde kullanıldığı belirlendi.

Şüphelilerin bu bilgileri; çalıntı, yakalamalı, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktararak "change" işlemi yaptığı, ardından bu araçları üçüncü kişilere satarak haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

37 CHANGE ARACA EL KONULDU

Operasyon kapsamında Konya'da 21, farklı illerde ise 16 olmak üzere toplam 37 araç ele geçirildi. Yapılan kriminal incelemelerde araçların tamamının "change" olduğu belirlendi.

İncelemelerde ele geçirilen araçlardan;

17'sinin gümrük kaçağı,
15'inin yakalamalı veya hacizli,
4'ünün çalıntı,
1'inin ise aranan araç olduğu tespit edildi.

Araçlara Konya'nın yanı sıra İstanbul, Diyarbakır, Kayseri, Antalya, Ankara, Sakarya, Amasya, Malatya, Hatay, Şırnak ve Samsun illerinde el konuldu.

25 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ

Soruşturma kapsamında yapılan mali analizlerde, şüpheliler arasında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 25 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirildiği belirlendi. Mali hareketlere ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Ele geçirilen change araçların toplam piyasa değerinin ise yaklaşık 75 milyon TL olduğu değerlendirildi.

32 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Eş zamanlı düzenlenen operasyona 50 ekip ve 150 personel katıldı. Operasyonda 32 şüpheli yakalanırken, şüphelilere ait 15 ikamet ile 7 iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda çok sayıda araç satış sözleşmesi, vekâletname, tescil kaydı bulunmayan plaka, araç ruhsatı ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında oto hırsızlığı, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

(Bekir Turan)

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Yorumlar
  • AA
    ahmet ali topkara
    29 dakika önce

    ziya emre ugur eyüp

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