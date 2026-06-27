Konya merkezli silah kaçakçılığı operasyonu! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Beyşehir KOM Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçuna yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında çok sayıda silah, silah parçası ve mühimmat ele geçirildi.
Yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 274 adet piyade tüfeği namlusu, 1 adet av tüfeği ve 360 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapılırken, 2 şüpheli mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi.
5 ilde eş zamanlı operasyon
Beyşehir KOM Büro Amirliği ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında daha önce gerçekleştirilen iki ara yakalamada 1 tabanca, 3 namlu, 26 tabanca parçası, 11 şarjör, 705 fişek, 8 tüfek ve 17 tüfek parçası ele geçirildi.
Çalışmaların devamında Konya merkezli olmak üzere Burdur, Afyonkarahisar, Kayseri ve Muş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 ikamet ve 6 iş yeri olmak üzere toplam 16 adreste arama yapılırken, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Tarihi eserler ve binlerce fişek ele geçirildi
Adreslerde yapılan aramalarda 37 adet sikke, 3 adet tarihi eser niteliğinde obje, 1 adet el dedektörü, 108 adet havai fişek, 28 adet av tüfeği namlusu, 2 adet tüfek, 4 bin 475 adet av tüfeği fişeği ile 50 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Yakalanan 12 şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
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