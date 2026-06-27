Konya merkezli yurt dışı bağlantılı 3 ilde eş zamanlı siber dolandırıcılık operasyonu! 8 şüpheli tutuklandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran yurt dışı bağlantılı suç şebekesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atılmıştır.
Yürütülen soruşturmada, internet üzerinden yatırım yapma vaadiyle kandırılan bir vatandaşın yaklaşık 1 milyon 500 bin TL dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı. Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen teknik ve mali incelemeler sonucunda dolandırıcılık şebekesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.
3 ilde eş zamanlı operasyon
Bunun üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana, Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin firari olduğu ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında ayrıca 2 şüphelinin farklı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
8 şüpheli tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Dosya kapsamında hâlihazırda cezaevinde bulunan 2 şüpheli hakkında da ayrıca tutuklama kararı verildi.
Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
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