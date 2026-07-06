GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,803 TL
EURO
53,456 TL
STERLİN
62,772 TL
GRAM
6.274 TL
ÇEYREK
10.347 TL
YARIM
20.600 TL
CUMHURİYET
41.093 TL
KONYA Haberleri

Konya’nın 158 bin nüfuslu ilçesi yeni kaymakamını bekliyor! Göreve başlamadan ünü yayıldı

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
Konya’nın 158 bin nüfuslu ilçesi yeni kaymakamını bekliyor! Göreve başlamadan ünü yayıldı

17 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan mülki idare amirleri kararnamesiyle çok sayıda kaymakam, vali yardımcısı ve mülki idare amirinin görev yerinde değişikliğe gidildi.

Yaşam tarzıyla dikkat çekiyor

Kararname kapsamında Konya'nın Ereğli ilçesine atanan Kaymakam Fatih Genel, göreve başlamadan önce sanal medyada yaptığı paylaşımlarıyla ve dikkat çeken yaşam tarzıyla gündeme geldi.

Yarın Manisa'ya veda ediyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde görev yapan Kaymakam Genel, 7 Temmuz 2026 tarihinde mevcut görevinden ayrılacağını sanal medya hesabından duyurdu.

Genel paylaşımında, "Sevgili dostlar, bildiğiniz gibi Konya Ereğli'ye kaymakam olarak atandım. Güzel ilçemiz Şehzadeler'deki görevim 7 Temmuz'da sona eriyor. Tüm Manisalı dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Artık Ereğli'de de bir eviniz var. Selam ve saygılar.” ifadelerine yer verdi.

Atçılık ve doğayla iç içe yaşam

Yeni görev yeri olan Ereğli'de önümüzdeki günlerde göreve başlaması beklenen Kaymakam Fatih Genel'in, daha önce görev yaptığı yerlerde vatandaşlarla kurduğu yakın iletişim ve samimi tavırlarıyla tanınıyor.

Ayrıca daha önce çeşitli ilçelerde görev yapan Fatih Genel'in özellikle atçılığa olan ilgisi ve doğayla iç içe yaşam tarzı dikkat çekiyor.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER