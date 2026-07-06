Konya’nın 158 bin nüfuslu ilçesi yeni kaymakamını bekliyor! Göreve başlamadan ünü yayıldı

17 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan mülki idare amirleri kararnamesiyle çok sayıda kaymakam, vali yardımcısı ve mülki idare amirinin görev yerinde değişikliğe gidildi.

Yaşam tarzıyla dikkat çekiyor

Kararname kapsamında Konya'nın Ereğli ilçesine atanan Kaymakam Fatih Genel, göreve başlamadan önce sanal medyada yaptığı paylaşımlarıyla ve dikkat çeken yaşam tarzıyla gündeme geldi.

Yarın Manisa'ya veda ediyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde görev yapan Kaymakam Genel, 7 Temmuz 2026 tarihinde mevcut görevinden ayrılacağını sanal medya hesabından duyurdu.

Genel paylaşımında, "Sevgili dostlar, bildiğiniz gibi Konya Ereğli'ye kaymakam olarak atandım. Güzel ilçemiz Şehzadeler'deki görevim 7 Temmuz'da sona eriyor. Tüm Manisalı dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Artık Ereğli'de de bir eviniz var. Selam ve saygılar.” ifadelerine yer verdi.

Atçılık ve doğayla iç içe yaşam

Yeni görev yeri olan Ereğli'de önümüzdeki günlerde göreve başlaması beklenen Kaymakam Fatih Genel'in, daha önce görev yaptığı yerlerde vatandaşlarla kurduğu yakın iletişim ve samimi tavırlarıyla tanınıyor.

Ayrıca daha önce çeşitli ilçelerde görev yapan Fatih Genel'in özellikle atçılığa olan ilgisi ve doğayla iç içe yaşam tarzı dikkat çekiyor.