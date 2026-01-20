Konya’nın 2 ilçesinde didik didik arandı! 78 kişiye 905 bin lirayı aşan ceza

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Meram ve Selçuklu ilçelerinde kumar oynanmasına yer ve imkân sağlandığı belirlenen adreslere yönelik operasyonlar düzenlendi. Kahvehane haline getirilen isimsiz iş yerlerinde çok sayıda kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Meram ilçesindeki bir adreste 16 kişinin kumar oynadığı belirlenirken, kumarda kullanılan 31 bin TL ile oyun materyallerine el konuldu, kumar oynayan 16 şahsa toplam 185 bin 664 TL idari para cezası uygulandı, kumara yer ve imkân sağladığı tespit edilen M.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Selçuklu ilçesinde yapılan çalışmalarda ise bir iş yerinde 47 kişinin kumar oynadığı tespit edildi, kumarda kullanılan 204 bin 320 TL ile 200 Amerikan doları ele geçirildi, kumar oynayan 47 şahsa toplam 545 bin 388 TL idari para cezası kesildi, kumara yer sağladığı belirlenen A.S. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Selçuklu ilçesinde farklı bir adrese gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise 15 kişinin kumar oynadığı belirlendi, kumarda kullanılan 61 bin 620 TL ile 100 Amerikan dolarına el konuldu, kumar oynayan 15 şahsa 174 bin 60 TL idari para cezası uygulandı, kumara yer ve imkân sağladığı tespit edilen H.N. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi