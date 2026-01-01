Konya’nın 2 ilçesinde okullar tatil edildi!

Konya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle iki ilçede okullar 2 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle tatil edildi.
Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Meteoroloji verilerine göre Ereğli ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. 2 Ocak 2026 Cuma günü sabah saatlerinde hava sıcaklığının -14 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi. Aşırı soğuk, buzlanma ve tipi riskine karşı alınan tedbirler kapsamında ilçe genelinde eğitim-öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı.
Okullar Tatil Edildi!
Yapılan açıklamaya göre;
•İlçe genelindeki resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,
•Özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul,
•Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde
2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
