KONYA Haberleri

Konya’nın 31 ilçesine kuvvetli yağış geliyor! İşte Konya 5 günlük hava durumu

Güncelleme Tarihi:

Konya’nın 31 ilçesine kuvvetli yağış geliyor! İşte Konya 5 günlük hava durumu
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya ve 31 ilçesi için güncel hava tahmin raporlarını paylaştı. Buna göre Konya’da sağanak etkili olacak. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu

Konya'da bu hafta yağışlı hava hakim olacak. Konya'da kuvvetli sağanak bekleniyor. Konya'ya ne zaman kar yağacak, Konya'da yağış var mı? Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu...

SICAKLIKLAR 6-7 DERECE DÜŞÜYOR

Hafta başında 7-17 dereceyi gören sıcaklıkların, yağışla birlikte 1-7 derece aralığına kadar gerilemesi bekleniyor. Tahminlere göre özellikle akşam saatlerine doğru yağışın etkisini artırabileceği öngörülüyor. Hava sıcaklığındaki bu düşüş, şehir genelinde serinleme sağlayacak.

BU 3 GÜNE DİKKAT!

Konya genelinde 30 Ocak Cuma günü (Bugün), 31 Ocak Cumartesi ve 1 Şubat Pazar günü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre yağış, kentin tamamında etkili olacak ve 31 ilçeyi kapsayacak. Hafta başında 7–17 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte 1–7 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

KONYA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Konya'da yarınki hava durumu; sabah saatlerinde sağanak yağışlı 6°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın parçalı bulutlu 12°C, akşam saatlerinde çoğunlukla güneşli 10°C, gece çok bulutlu 7°C olacağı tahmin ediliyor.

ŞEMSİYELERİNİZİ UNUTMAYIN!

Meteoroloji yetkilileri, ani yağışların oluşturabileceği su baskınlarına karşı özellikle düşük kotlu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye ve yağmurluklarını yanlarında bulundurmaları tavsiye edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°.

Yarın için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°.

Cumartesi Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°.

Pazar Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°.

Pazartesi Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.

BENZER HABERLER