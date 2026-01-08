Konya’nın 7 ilçesinde elektrik kesintisi: Sokak sokak listelendi

Konya genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 7 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Akşehir, Altınekin, Kadınhanı, Karapınar, Meram, Selçuklu ve Yunak ilçelerinde bazı mahalle ve sokaklara belirli saatler arasında elektrik verilemeyecek. Kesintiden etkilenecek bölgeler sokak sokak listelenirken, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
İŞTE KONYA'DA 9 OCAK CUMA (YARIN) ELEKTRİK KESİNTİLERİ;
AKŞEHİR
09.01.2026 09:30 - 09.01.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ 30145. Sokak
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ 30146. Sokak
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ 30147. Sokak
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ 30148. Sokak
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ 30149. Sokak
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ 30167. Sokak
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ 30168. Sokak
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ 30169. Sokak
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ 30170. Sokak
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ 30171. Sokak
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ 31052. Sokak
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ GAZİ Caddesi
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ LÜTFÜ BOSTANOĞLU Caddesi
KONYA AKŞEHİR KİLECİ MAHALLESİ 31039. Sokak
KONYA AKŞEHİR KURUÇAY MAHALLESİ 31630. Sokak
ALTINEKİN
09.01.2026 14:00 - 09.01.2026 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19045. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19046. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19047. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19048. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19050. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19051. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19059. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19060. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19061. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19073. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19074. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19075. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19076. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19077. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19079. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19083. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19094. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19097. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19098. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ ARAFAT Caddesi
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ ÇEVRE YOLU Caddesi
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ İSTİKLAL Caddesi
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ MENEKŞE Caddesi
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ MEZARLIK Caddesi
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ MUHSİN YAZICIOĞLU Caddesi
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ SANAYİ Caddesi
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ VATAN Caddesi
KONYA ALTINEKİN SARNIÇ MAHALLESİ 20323 Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ TAŞPINAR Caddesi
KADINHANI
09.01.2026 10:00 - 09.01.2026 12:30 tarihleri arasında İlanlı Röle Test Çalışması nedeni ile
KONYA KADINHANI ATLANTI MAHALLESİ 121932. Sokak
KONYA KADINHANI ATLANTI MAHALLESİ 125131. Sokak
KONYA KADINHANI ATLANTI MAHALLESİ 125148. Sokak
KONYA KADINHANI ATLANTI MAHALLESİ 127813. Sokak
KONYA KADINHANI ATLANTI MAHALLESİ ATLANTI Caddesi
KONYA KADINHANI PUSAT MAHALLESİ 125131. Sokak
KONYA KADINHANI PUSAT MAHALLESİ 127801. Sokak
KONYA KADINHANI PUSAT MAHALLESİ 127813. Sokak
KONYA KADINHANI PUSAT MAHALLESİ HACIMEHMETLİ Caddesi
KONYA KADINHANI PUSAT MAHALLESİ PUSAT Caddesi
KARAPINAR
09.01.2026 10:00 - 09.01.2026 15:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
KONYA KARAPINAR FEVZİ PAŞA MAHALLESİ 129651. Sokak
KONYA KARAPINAR FEVZİ PAŞA MAHALLESİ EŞELİ Caddesi
KONYA KARAPINAR İPEKÇİ MAHALLESİ ŞEHİT RAMAZAN EMRE ALA Caddesi
KONYA KARAPINAR REŞADİYE MAHALLESİ 131954. SOKAK Sokak
KONYA KARAPINAR REŞADİYE MAHALLESİ 132020. Sokak
KONYA KARAPINAR REŞADİYE MAHALLESİ 132022. Sokak
KONYA KARAPINAR REŞADİYE MAHALLESİ 132023. Sokak
KONYA KARAPINAR REŞADİYE MAHALLESİ 132106. Sokak
KONYA KARAPINAR REŞADİYE MAHALLESİ 132107. Sokak
KONYA KARAPINAR REŞADİYE MAHALLESİ 132108. Sokak
KONYA KARAPINAR REŞADİYE MAHALLESİ 132113. Sokak
KONYA KARAPINAR REŞADİYE MAHALLESİ 132150. Sokak
KONYA KARAPINAR REŞADİYE MAHALLESİ 132152. Sokak
KONYA KARAPINAR REŞADİYE MAHALLESİ 132156. Sokak
KONYA KARAPINAR REŞADİYE MAHALLESİ EŞELİ Caddesi
09.01.2026 14:00 - 09.01.2026 15:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
KONYA KARAPINAR KAYALI MAHALLESİ 88462. Sokak
MERAM
09.01.2026 09:00 - 09.01.2026 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA MERAM AŞKAN MAHALLESİ AKÇAABAT Sokak
KONYA MERAM AŞKAN MAHALLESİ ASLANKENT Sokak
KONYA MERAM AŞKAN MAHALLESİ AŞKAN Caddesi
KONYA MERAM AŞKAN MAHALLESİ DÜZEN Sokak
KONYA MERAM AŞKAN MAHALLESİ FATİH Caddesi
KONYA MERAM AŞKAN MAHALLESİ FERMAN Sokak
KONYA MERAM AŞKAN MAHALLESİ GRANİT Sokak
KONYA MERAM AŞKAN MAHALLESİ HALKALI Sokak
KONYA MERAM AŞKAN MAHALLESİ KAPTAN Sokak
KONYA MERAM AŞKAN MAHALLESİ KELKİT Sokak
KONYA MERAM AŞKAN MAHALLESİ MUSTAFA GÖZEN Sokak
KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ HAVZAN Caddesi
KONYA MERAM MELİKŞAH MAHALLESİ FATİHLER Sokak
09.01.2026 09:00 - 09.01.2026 12:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYA MERAM HADİMİ MAHALLESİ AKCABAŞI Sokak
KONYA MERAM HADİMİ MAHALLESİ ALTINYALI Sokak
KONYA MERAM HADİMİ MAHALLESİ ANTALYA ÇEVRE YOLU Caddesi
KONYA MERAM HADİMİ MAHALLESİ AYÇİÇEĞİ Sokak
KONYA MERAM HADİMİ MAHALLESİ BIÇKI Sokak
KONYA MERAM HADİMİ MAHALLESİ BİLEZİK Sokak
KONYA MERAM HADİMİ MAHALLESİ BONCUK Sokak
KONYA MERAM HADİMİ MAHALLESİ BORAN Sokak
KONYA MERAM HADİMİ MAHALLESİ GAZZE Caddesi
KONYA MERAM HADİMİ MAHALLESİ KÜREÇAYI Sokak
KONYA MERAM HADİMİ MAHALLESİ ORAK Sokak
KONYA MERAM HADİMİ MAHALLESİ SEHA Sokak
KONYA MERAM HADİMİ MAHALLESİ TAHSİS Sokak
KONYA MERAM HADİMİ MAHALLESİ ÜÇADIM Sokak
KONYA MERAM HADİMİ MAHALLESİ ZAFER. Sokak
09.01.2026 14:00 - 09.01.2026 15:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYA MERAM KARAHÜYÜK MAHALLESİ ALTANLI Sokak
SELÇUKLU
09.01.2026 14:00 - 09.01.2026 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA SELÇUKLU PARSANA MAHALLESİ BARIŞ Caddesi
09.01.2026 14:30 - 09.01.2026 15:30 tarihleri arasında Trafo Bakımları nedeni ile
KONYA SELÇUKLU KOSOVA MAHALLESİ ÜNLÜER Sokak
KONYA SELÇUKLU SANCAK MAHALLESİ BÜYÜKIRMAK Sokak
KONYA SELÇUKLU SANCAK MAHALLESİ SEVENLER Sokak
KONYA SELÇUKLU SANCAK MAHALLESİ ŞEHİT OKTAY NURBAŞ Sokak
KONYA SELÇUKLU SANCAK MAHALLESİ ÜNLÜER Sokak
KONYA SELÇUKLU SANCAK MAHALLESİ YENİ İSTANBUL Caddesi
09.01.2026 15:30 - 09.01.2026 16:30 tarihleri arasında Trafo Bakımları nedeni ile
KONYA SELÇUKLU KOSOVA MAHALLESİ ALİ CEMALİ Sokak
KONYA SELÇUKLU KOSOVA MAHALLESİ ÇAĞLAYAN Sokak
KONYA SELÇUKLU KOSOVA MAHALLESİ ÇELİKELLER Sokak
KONYA SELÇUKLU KOSOVA MAHALLESİ ERGÖNÜL Sokak
KONYA SELÇUKLU KOSOVA MAHALLESİ ERGÜLER Sokak
KONYA SELÇUKLU KOSOVA MAHALLESİ GÜNSAÇAN Sokak
KONYA SELÇUKLU KOSOVA MAHALLESİ İLİM Sokak
KONYA SELÇUKLU KOSOVA MAHALLESİ MEDİNE Caddesi
KONYA SELÇUKLU KOSOVA MAHALLESİ MEKKE Caddesi
KONYA SELÇUKLU KOSOVA MAHALLESİ ŞEHİT MUSTAFA ÖZYODAŞ Sokak
KONYA SELÇUKLU KOSOVA MAHALLESİ TURKUAZ Sokak
KONYA SELÇUKLU SANCAK MAHALLESİ ERGÜLER Sokak
KONYA SELÇUKLU SANCAK MAHALLESİ FURKAN Sokak
KONYA SELÇUKLU SANCAK MAHALLESİ İLİM Sokak
KONYA SELÇUKLU SANCAK MAHALLESİ MEDİNE Caddesi
KONYA SELÇUKLU SANCAK MAHALLESİ MEKKE Caddesi
YUNAK
09.01.2026 09:30 - 09.01.2026 17:30 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYA YUNAK FATİH MAHALLESİ 168000. Sokak
KONYA YUNAK FATİH MAHALLESİ AKŞEHİR Caddesi
KONYA YUNAK FATİH MAHALLESİ EMİRNAME Caddesi
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171000. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171001. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171004. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171005. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171006. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171007. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171008. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171009. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171010. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171011. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171012. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171013. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171014. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171015. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171018. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171019. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171020. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171021. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171022. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171023. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171024. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171025. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171026. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171027. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171028. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171029. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171030. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171031. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171032. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ 171035. Sokak
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ KOÇYAZI Caddesi
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ ŞEHİT İBRAHİM BOZOĞLU Caddesi
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET AKKURT Caddesi
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ ŞEHİT YILDIRIM ARAT Caddesi
KONYA YUNAK KOÇYAZI MAHALLESİ YEŞİLYAYLA Caddesi
KONYA YUNAK YEŞİLYAYLA MAHALLESİ YEŞİLYAYLA Caddesi
