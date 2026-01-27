GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,59
EURO
51,89
STERLİN
59,92
GRAM
7.339,15
ÇEYREK
12.044,07
YARIM ALTIN
23.961,87
CUMHURİYET ALTINI
47.773,18
KONYA Haberleri

Konya’nın 9 ilçesine kar geliyor! Meteoroloji’den 2 güne uyarı kuvvetli rüzgar esecek! Konya’da yarın hava nasıl, merkezde yağış var mı?

Konya’nın 9 ilçesine kar geliyor! Meteoroloji’den 2 güne uyarı kuvvetli rüzgar esecek! Konya’da yarın hava nasıl, merkezde yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın merkez ilçeleri dahil olmak üzere 31 ilçeyi kapsayan beş günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, 28 Ocak Çarşamba gününden itibaren 1 Şubat Pazar gününe kadar Konya genelinde yağışlı ve yer yer karla karışık yağmurlu hava etkili olacak.

BAZI İLÇELERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Tahminlere göre, 28 Ocak Çarşamba günü Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Hadim, Halkapınar, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük ilçelerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Bu ilçeler dışındaki bölgelerde ise yağmur şeklinde yağışın etkili olacağı bildirildi. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

GECE SICAKLIKLARI EKSİ DERECELERE DÜŞECEK

Yağışlı ve karla karışık yağmurlu havayla birlikte bazı ilçelerde gece hava sıcaklıklarının -1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. 1 Şubat Pazar günü ise hava sıcaklıklarında artış yaşanacak. Gündüz sıcaklıklarının bazı ilçelerde 15 dereceye kadar çıkacağı, gece sıcaklıklarının ise 8 ile 9 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER