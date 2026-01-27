Konya’nın 9 ilçesine kar geliyor! Meteoroloji’den 2 güne uyarı kuvvetli rüzgar esecek! Konya’da yarın hava nasıl, merkezde yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın merkez ilçeleri dahil olmak üzere 31 ilçeyi kapsayan beş günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, 28 Ocak Çarşamba gününden itibaren 1 Şubat Pazar gününe kadar Konya genelinde yağışlı ve yer yer karla karışık yağmurlu hava etkili olacak.

BAZI İLÇELERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Tahminlere göre, 28 Ocak Çarşamba günü Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Hadim, Halkapınar, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük ilçelerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Bu ilçeler dışındaki bölgelerde ise yağmur şeklinde yağışın etkili olacağı bildirildi. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

GECE SICAKLIKLARI EKSİ DERECELERE DÜŞECEK

Yağışlı ve karla karışık yağmurlu havayla birlikte bazı ilçelerde gece hava sıcaklıklarının -1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. 1 Şubat Pazar günü ise hava sıcaklıklarında artış yaşanacak. Gündüz sıcaklıklarının bazı ilçelerde 15 dereceye kadar çıkacağı, gece sıcaklıklarının ise 8 ile 9 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kaynak: Haber Merkezi