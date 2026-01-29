Konya’nın akademik başarısı Avrupa’da listelendi!

QS Avrupa Üniversiteleri 2026 sıralamasında Türkiye’den 23 üniversite ilk 500’e girdi. Konya’dan Selçuk Üniversitesi, 495. sırada yer alarak başarılı performansını sürdürdü. Türkiye, 103 üniversitesiyle Avrupa’da en fazla temsil edilen ikinci ülke oldu.

QS Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan QS Avrupa Üniversiteleri 2026 sıralamasında Selçuk Üniversitesi, Avrupa genelinde 495. sırada yer aldı.



42 ülke ve bölgeden 958 üniversitenin sıralandığı listede, Konya'nın köklü üniversitesi ilk 500'e giren 23 Türk üniversitesi arasında yerini aldı.



Türkiye'den 103 Üniversite Sıralamaya Girdi



Türkiye'nin uluslararası sıralamalardaki başarıları ardı ardına gelmeye devam ediyor. Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan "2026 Alan Bazlı Dünya Üniversiteleri Sıralamaları"nda güçlü performans gösteren Türk üniversiteleri, QS sıralamalarında da yükselişini sürdürdü.



QS Avrupa Üniversiteleri 2026 sıralamasında Türkiye'den 103 üniversite ilk 1000'de yer aldı.



Türkiye Avrupa'da İkinci Sırada



Bu sonuçla Türkiye, Birleşik Krallık'ın ardından Avrupa'da en fazla üniversiteyle temsil edilen ikinci ülke oldu. Türkiye, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi köklü yükseköğretim sistemlerini geride bıraktı.



QS raporuna göre Türkiye, sadece temsil gücüyle değil üst sıralardaki üniversite sayısındaki artışla da dikkat çekti. İlk 500'de yer alan Türk üniversitesi sayısı 21'den 23'e yükseldi.



Teknik ve Araştırma Üniversitelerinde Yükseliş



Özellikle teknik üniversiteler ve köklü araştırma üniversitelerindeki yükselişler, Türkiye'nin kalite odaklı büyümesini gözler önüne serdi.



Gebze Teknik Üniversitesi, 91 basamaklık yükselişle 375. sıraya çıkarak ilk 400'e girmiş; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi teknik üniversiteler de üst sıralara doğru belirgin bir ivme yakaladı.



İlk 500'deki Türk Üniversiteleri



QS Avrupa Üniversiteleri 2026 Sıralaması'nda ilk 500'e giren 23 Türk üniversitesi şöyle:



ODTÜ (116), İTÜ (124), Koç Üniversitesi (143), Sabancı Üniversitesi (148), Boğaziçi Üniversitesi (153), Bilkent Üniversitesi (182), Hacettepe Üniversitesi (199), İstanbul Üniversitesi (226), Ankara Üniversitesi (244), Yıldız Teknik Üniversitesi (264), Gazi Üniversitesi (286), Ege Üniversitesi (367), Gebze Teknik Üniversitesi (375), Marmara Üniversitesi (391), İstanbul Gelişim Üniversitesi (441), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (444), Dokuz Eylül Üniversitesi (453), Abdullah Gül Üniversitesi (467), Özyeğin Üniversitesi (467), Erciyes Üniversitesi (471), Anadolu Üniversitesi (476), Bahçeşehir Üniversitesi (480), Selçuk Üniversitesi (495).



YÖK Başkanı Özvar: "Başarılı Sonuçlar Tesadüf Değil"



Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, sonuçların Türkiye'nin yükseköğretimde istikrarlı yükseliş eğilimini sürdürdüğünü gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin, Avrupa Yükseköğretim Alanı'na yön veren ülkelerden biri haline geldiğini vurgulayan Özvar, "Üst üste gelen başarılı sonuçlar tesadüf değil. Özellikle son yıllarda üniversitelerimizle birlikte düzenli olarak yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini alıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden tüm üniversitelerimizi tebrik ediyorum. Bu başarıların artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi