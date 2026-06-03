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Konya’nın bir ilçesinde aylardır sürüyor! Bu saat aralığına dikkat: Her sokak tek tek geziliyor

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Konya’nın bir ilçesinde aylardır sürüyor! Bu saat aralığına dikkat: Her sokak tek tek geziliyor
Selçuklu Belediyesi haşere ve sinek ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar Sağlık İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin iş birliği ile periyodik olarak yürütülüyor.
Selçuklu Belediyesi, Sağlık İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların daha sağlıklı ve daha rahat bir yaz mevsimi geçirebilmeleri adına aldığı önlemleri artırarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede sinek ve haşerelerin ortaya çıkardığı olumsuz şartların önlenmesi için ekipler Selçuklu  genelinde her mahallede ilaçlama çalışması yapıyor.   
 
 
Belediye ekipleri ilaçlama için yoğun mesai harcıyor
 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin mart ayında başlattığı yabancı ot ve ağaç ilaçlama çalışmaları Ekim ayına kadar devam edecek. İlaçlama çalışmaları yabancı ot ilaçlama, ağaç ilaçlama olarak gerçekleştiriliyor. Periyodik ilaçlama çalışmalarında yaz döneminde ilçe sakinlerinin olumsuz etkilenmemesi için gece saatleri tercih ediliyor. 
 
 
Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de periyodik olarak ilçede bulunan tüm mahallelerde belirlenen günlerde olumsuz hava koşulu olmadığı sürece ilaçlama çalışması yürütüyor. Yapılan ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek biyosidal ürünler kullanılıyor. ULV ilaçlama makineleri ile donatılan araçlarla ilaçlama ekipleri ilçede bulunan tüm mahalle, cadde ve sokakları periyodik olarak ilaçlıyor.
 
 
Başkan Pekyatırmacı: "Hemşehrilerimizin yaşam konforu için ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz”
 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,  vatandaşların yaz mevsimini daha rahat ve huzurlu geçirebilmeleri amacıyla ilaçlama çalışmalarının Selçuklu genelinde aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklu'da hemşehrilerimizin sorunsuz bir yaz dönemi geçirmesi için mevsim şartlarının elverdiği ölçüde tüm mahallelerimizde haftada en az bir kez ilaçlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızda kullandığımız kimyasal maddelerin çevreye ve doğadaki diğer canlılara zarar vermemesi konusunda azami hassasiyet gösteriyoruz. İlçe sakinlerimizin yaşam konforunu artırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.” dedi.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

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