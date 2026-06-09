Konya’nın bir ürünü daha listeye giriyor! İmzalar atıldı

Konya/Tuzlukçu İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Mevlana Kalkınma Ajansı 2026 Turizm Teknik Destek Programı 2. Dönem kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Tuzlukçu Pekmezi Coğrafi İşareti Projesi”, İlçe Müdürü İbrahim Buğdaycı'nın imzasıyla resmen hayata geçirildi.
PROJE ÇALIŞMALARI RESMEN BAŞLADI
Bölgenin önemli yöresel ürünleri arasında yer alan Tuzlukçu Pekmezi'nin korunması ve tanıtımının güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında gerekli teknik ve idari çalışmalar başlatıldı. Proje ile ürünün özgün niteliklerinin kayıt altına alınması hedefleniyor.
COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU YAPILACAK
Yürütülecek çalışmalar sonucunda hazırlanacak dosya, coğrafi işaret tescili alınması amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na sunulacak. Başvurunun kabul edilmesiyle birlikte Tuzlukçu Pekmezi, resmi olarak coğrafi işaretli ürünler arasında yer alacak.
YÖRESEL DEĞERLERİN KORUNMASINA KATKI SAĞLAYACAK
Coğrafi işaret tescilinin alınmasıyla birlikte Tuzlukçu Pekmezi'nin bilinirliğinin artırılması, üreticilerin desteklenmesi ve ürünün ekonomik değerinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Projenin, ilçenin tanıtımına ve yerel kalkınmaya önemli katkılar sağlaması bekleniyor.
(Bekir Turan)