KONYA Haberleri

Konya’nın bu ilçelerine kar geliyor! Meteoroloji’den açıklama geldi: Konya’ya kar ne zaman yağacak? İlçe ilçe duyuruldu

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın bu ilçelerine kar geliyor! Meteoroloji’den açıklama geldi: Konya’ya kar ne zaman yağacak? İlçe ilçe duyuruldu
Konya’da Ocak ayında yer yer soğuk havanın etkisini göstermesiyle Konya’ya kar yağacak mı, ne zaman yağacak soruları cevap arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Konya ve 31 ilçede hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. Peki, Konya’ya kar geliyor mu, Konya’da kar yağışı ne zaman? İşte Konya ve 31 ilçede hava durumu..

Konya'ya kar geliyor.. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Konya'nın birçok ilçesine kar geliyor. Konya'nın yüksek kesimlerine Ocak ayında yağan kar sonrasında vatandaşlar Konya'da kar yağışı ne zaman, Konya'da kar var mı sorularını araştırıyor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya ve 31 ilçedeki hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıya göre sıcaklıklarda gözle görülür düşüşler yaşanacak ve bazı ilçelerde kar görülürken bazı ilçelerde ise sağanak görülecek.

GECE SICAKLIĞI -12 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarında sert düşüş yaşanacak. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların -12 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Konya'nın bu ilçelerine kar geliyor: DİKKAT! 

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya ve 31 ilçede hava tahmin raporunu açıkladı. Buna göre şehrin birçok ilçesinde 17 Ocak Cumartesi günü kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu planı olan Konyalıların tedbirli olmasında fayda var. 

18 Ocak Pazar günü ise Konya genelinde yeniden parçalı bulutlu hava etkili olacak. Uzmanlar, değişken hava koşulları nedeniyle vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerektiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 6°.

Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 9°.

Cumartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 4°.

Pazar Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 1°.

İŞTE İLÇE İLÇE KONYA HAVA DURUMU

(Berna Ata)

 

