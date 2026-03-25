Konya’nın bu ilçelerine kar geri dönüyor! İşte Konya 5 günlük hava durumu

Konya genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürürken, aralıklı yağmur ve sağanak geçişleri bekleniyor. Yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği kentte, özellikle ilçe genelinde hava koşullarının gün boyunca değişkenlik göstermesi öngörülüyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

Meteorolojik verilere göre Derbent, Derebucak, Seydişehir ve Taşkent gibi yüksek kesimlerde yağışların zaman zaman karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi bekleniyor. Bu bölgelerde hava sıcaklıkları daha düşük seyrederken, sürücüler ve vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

İLÇELERDE SICAKLIKLAR 6 İLE 14 DERECE ARASINDA

Konya merkez ve ilçelerinde en yüksek sıcaklıkların 6 ila 14 derece arasında değişmesi bekleniyor. En yüksek sıcaklık Ereğli'de 14 derece olarak ölçülürken, Taşkent'te 6 derece ile en düşük sıcaklık tahmin ediliyor. Merkez ilçeler Meram, Karatay ve Selçuklu'da ise sıcaklıkların 12 derece civarında olması öngörülüyor.

VATANDAŞLARA UYARI: TEDBİRLİ OLUN

Yetkililer, ani yağışlar ve yer yer etkili olabilecek gök gürültülü sağanaklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışı ve buzlanmaya karşı tedbir alınması, ulaşımda aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU 

Kaynak: Haber Merkezi

