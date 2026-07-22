Konya’nın bu ilçesinde büyük dönüşüm! 3 milyon 200 bin metrekare alan yenileniyor

Meram Belediyesi, ilçenin geleceğini şekillendirecek imar ve kentsel dönüşüm çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, göreve geldikleri günden bu yana imar, kentsel dönüşüm ve 18 uygulamaları üzerine yoğun mesai harcadıklarını belirterek, son 1 buçuk yılda Meram'da 2 bin 250 inşaat için ruhsat kesildiğini ve 3 milyon 200 bin m²'lik alanın daha yenilenme sürecine girdiğini ifade etti.

Meram Belediyesi, ilçenin geleceğini şekillendirecek imar ve kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor.

Planlı şehirleşmeyi önceleyen anlayışla hareket eden Meram Belediyesi, imar planlarının uygulamaya geçirilmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Meram'ın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan planlama çalışmalarıyla birlikte ilçenin daha düzenli, güvenli ve modern bir yapıya kavuşması hedeflenirken, kentsel dönüşüm projeleri de bu sürecin en önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Yürütülen çalışmalar sayesinde hem mevcut yapı stoku yenileniyor hem de vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yeni yaşam alanları ilçeye kazandırılıyor.

MERAM HER GEÇEN GÜN DAHA MODERN BİR GELECEĞE HAZIRLANIYOR

Belediye tarafından hayata geçirilen projelerin yanı sıra, özel sektör yatırımları da Meram'ın dönüşüm sürecine önemli katkı sağlıyor.

Meram Belediyesi dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla planlı gelişimi desteklerken birçok bölgede çalışmalar eş zamanlı olarak devam ediyor.

Kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte sadece binalar değil, sosyal donatı alanları, ulaşım altyapısı ve yeşil alanlar da bütüncül bir anlayışla yeniden ele alınıyor. Böylece Meram, estetik görünümü, güvenli yapılaşması ve modern şehircilik anlayışıyla her geçen gün daha güçlü bir geleceğe hazırlanıyor.

3 MİLYON 200 BİN METREKARE ALAN YENİLENİYOR

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, göreve geldikleri ilk günden bu yana imar, kentsel dönüşüm ve 18 uygulamaları üzerine yoğun mesai harcadıklarını belirterek, "Özellikle son 1 buçuk yılda Meram'da yapımına yeni başlanan 2 bin 250 inşaat için belediyemiz tarafından ruhsat kesildi. Burada 3 milyon 200 bin metrekarelik alandan bahsediyoruz. Belediyemiz ve özel sektördeki inşaat firmaları eliyle bir yandan ekonomik ömrünü tamamlamış eski binalar yıkılıyor, diğer yandan ise yeni binalar hızla yükseliyor. Son yıllarda yapılan sayımlarda Meram nüfusu değişmiyor, aynı kalıyordu. Kentsel dönüşüm çalışmaları ve bu başlanan inşaatların tamamlanmasıyla ilçemizin nüfusunda da gözle görülür bir artış söz konusu olacaktır. İmar planlamalarının sonucunda ilçemizde topyekûn yenileme başlattık. Hemşehrilerimizin de yaşam standartlarını yükseltmek için gayret gösteriyoruz. İlçemizin sayfiye bölgesi olarak bilinen kısımlarında, sit alanında kalan müstakil evlerin yoğunlukta olduğu alanlarda imara dokunmadık. Kentsel dönüşümün yanı sıra ilçemizin yeşil alanlarını artırmak için de var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizin gelişimini uzun vadeli bir vizyonla ele alıyor, hemşehrilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını merkeze alan hizmet anlayışıyla imar ve dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu