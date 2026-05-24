GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,810 TL
EURO
53,050 TL
STERLİN
61,633 TL
GRAM
6.652 TL
ÇEYREK
10.905 TL
YARIM
21.756 TL
CUMHURİYET
43.125 TL
KONYA Haberleri

Konya’nın bükülmeyen bileği Avrupa’yı fethetti! Hedef dünya şampiyonluğu

Konya’nın bükülmeyen bileği Avrupa’yı fethetti! Hedef dünya şampiyonluğu
Konya’da güvenlik personeli olarak çalışan Mustafa Altuntaş, son dönemde Masterler Atmalar Türkiye Şampiyonası’nda gülle, disk ve çekiç atma branşlarında, bilek güreşinde ise Avrupa ve Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiği birinciliklerle öz güvenini artırdı.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde çalışan 46 yaşındaki Mustafa Altuntaş, 22 yaşındayken kentte düzenlenen bilek güreşi turnuvasında dördüncü olunca dikkatleri üzerine çekti.
O günden sonra bilek güreşi sporuna ilgi duymaya başlayan Altuntaş, katıldığı turnuvalarda çeşitli dereceler elde etti.

Yeni şampiyonluklar hedefleyen Altuntaş, 6-11 Nisan'da Yalova'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinci olmayı başardı. Altuntaş, İzmir'de 2 Mayıs'ta düzenlenen Masterler Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda ise gülle, disk ve çekiç atma branşlarında birincilik elde etti.

Macaristan'da 8-20 Mayıs'ta gerçekleştirilen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkmayı başaran milli sporcu Altuntaş, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Mustafa Altuntaş, son dönemdeki başarılarının hayatı boyunca unutamayacağı bir gurur olduğunu söyledi.

Ailesinin de kendisiyle gurur duyduğunu anlatan Altuntaş, "Türkiye şampiyonu oldum, milli takıma girmeye hak kazandım. Bu şampiyonluklar gücümün temsili. Asıl hedefim, bu bükülmeyen bileğimi uluslararası arenada yeniden göstermek, Avrupa ve dünyada tekrar zirveye ulaşmak." ifadelerini kullandı.

Altuntaş, gerçek zaferin, hedefe giden zorlu yolda fırtınalara göğüs germek olduğunu belirterek, önündeki engelleri azmiyle aşacağına hep inandığını dile getirdi.

Şampiyonluğun kendisi için kürsünün en üst basamağına çıkmak değil, Türk bayrağını en yüksekte dalgalandırmak olduğunu vurgulayan Altuntaş, "Sonunda zirveye ulaştım. İstiklal Marşı'mızı okuttum. Sırada dünya şampiyonluğu var. Şampiyon olup, yine İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." diye konuştu.

Sporun insanın hayatına kazandırdığı çok sayıda olumlu şeyler olduğuna dikkati çeken Altuntaş, "Spor stresten uzak tutar, mutluluk limanıdır. Gençler sporu hayatlarının merkezine koysun, hiç bırakmasınlar." dedi.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER