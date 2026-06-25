Konya’nın elbise doktoru 53 yıldır iş başında! Yananı da yırtılanı da onarıyor

Konya’da baba mesleği terziliği 53 yıldır sürdüren ve kendisini “elbise doktoru“ olarak tanımlayan Mehmet Ali Bolat, yırtılan, yanan, zarar gören kıyafetleri tamir ettiğini belirterek, “Bir doktor hastayı tedavi ediyor, biz de elbiseleri tedavi ediyoruz“ dedi.

Konya'da mesleğe çocuk yaşlarda annesi ve babasının yanında başladığını anlatan 66 yaşındaki Mehmet Ali Bolat, mesleğe alıştıktan sonra dedesinden kalan dükkanda babasıyla beraber bir süre çalıştı. Tarihi Bedesten Çarşısındaki dükkanında babası emekli olduktan sonra mesleğine devam eden Bolat, "Meslek başlangıcımız doğuştan, annemiz terziydi. İlkokul çağlarından sonra babamızın yanına geçtik. Sene 1973'te dükkan dedemden bize intikal ettikten sonra baba mesleğimiz babamla beraber burada yaklaşık 53 yıldır hizmet veriyorum. Hasta elbiseleri tedavi ediyorum, büyükleri küçültüyorum, küçükleri içerisinde payları varsa büyütüyorum ve son olarak giyilir hale getiriyorum. Gücüm yettiği kadar çalışmaya devam edeceğim. Bir doktor hastayı tedavi ediyor, aynı şekilde biz de elbise doktoruyuz, elbiseyi tedavi ediyoruz. Allah'ın izniyle her türlü elbiseyi tedavi ederiz. Yırtığı, yanığı, kaza geçirmiş, ezilmiş mümkün olduğu kadar ya benzeri kumaştan ya da ilave kumaştan bir modelle bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz, giyilir hale getiririz" dedi.

"İki saat süren işlemler şimdi dakikalara kadar düştü"

Çalışırken yapılan işlere ayrılan zamanın teknoloji ile azaldığını anlatan Mehmet Ali Bolat, "Eskiden el işi işçilik yapılırdı. Kumaşların kenarı atmaması için böyle saatlerce örgü yapılırdı. Şimdi overlok dediğimiz makinemiz bir dakikada bir pantolonun komple overloğunu yapar çıkartır. Ayaklı makinelerde, kömürlü ütülerde, şimdi basınçlı kazanlı ütüler var açıyorsun istediğimiz derecede buhar veriyor. Yapılan işlemler, ütüsü, makinesi, makası her şeyiyle iki saatlerden şimdi dakikalara kadar düştü" şeklinde konuştu.

"Çalışmak şifadır çalışmak berekettir"

Gençlerin mesleğe rağbet göstermediğini söyleyen Bolat, "Şimdi gençler öyle her şeyi istiyor ki her grupta bir meslek, bizim meslek grubumuzda değil. Hazır bir şey olsun, saatim de olsun, telefonla vaktim dolsun ve mesaim bitince evime gideyim. Çalışmak şifadır çalışmak berekettir. Elhamdülillah hiçbir kimseye muhtaçlık durumum yok Allah'a şükür. Evimizde var, binecek kadar arabamız da var dükkanımız da. Allah razı olsun dedemden, meslek de babamdan intikal etti. Böyle gidiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA