Konya’nın en büyük ilçesinden 9 öğrenci Türkiye birincisi! İşte Selçuklu’da 500 tam puan alan öğrenciler

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Türkiye genelinde 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Konya’dan ise 17 öğrenci Türkiye birincisi olurken, bunların 9’u Selçuklu ilçesinden çıktı. İşte Selçuklu’da 500 tam puan alan öğrencilerin isimleri..
Selçuklu, Konya'da en fazla Türkiye birincisi çıkaran ilçe olarak öne çıktı.
Selçuklu'da 500 tam puan alan öğrencilerin isimleri;
Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Haşhaş Ortaokulundan Miraç Erdoğan,
Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulundan Tarık Mirza Bişgin,
Özel Diltaş Ortaokulundan Ali Efe İyianlar,
Özel Diltaş Kırkıncı Yıl Ortaokulundan Tuna Önel,
Özel Konya İsabet Ortaokulundan Mücteba Yusuf Altınsoy,
Özel Konya Nesibe Aydın Ortaokulundan İbrahim Mert Bağcı,
Özel Konya Şehir Ortaokulundan Mehmet İhsan Uçar,
Özel Profesyonel Eğitim Akademisi (PEMA) Ortaokulundan Yusuf Emir Yıldırım ve
Özel Temel Değerler Ortaokulu (TEDEM) öğrencisi Kayra Berk Gülşen, sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puana ulaştı.
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarında emeği ve katkısı olan yönetici, öğretmen ve velilerimize teşekkür ederiz." denildi.
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