Konya’nın en büyük sorununa merhem olacak müjde geldi! Tarıma can suyu olacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Konya’ya için önemli bir müjdeyi duyurdu.
3 bin 350 dekar tarım arazisinin sulanması sağlayacak Akşehir Değirmenköy Gölçayır Barajı'nda su tutulmaya başlandı. Tarım arazilerinin sulanmasını sağlayarak bölgedeki tarımsal faaliyetlere büyük katkı sunacak.
2 milyon 440 bin metre küp depolama hacmine sahip
Çalışmalarında sona yaklaşılan Gölçayır Barajı'nın temelden yüksekliği 55 metre olarak ve kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi.
2 milyon 440 bin metre küp depolama hacmine sahip olacak baraj, 3350 dekar araziye can suyu olacak.
Tarım alanların su ihtiyacı karşılanacak!
Barajın faaliyete geçmesiyle birlikte bölgedeki tarım alanlarının su ihtiyacının karşılanacağı ve çiftçilerin daha verimli bir üretim dönemi geçireceği öngörülüyor. Bu gelişme, hem bölge halkı hem de Konya tarımı için büyük bir önem taşıyor.
"3 bin 350 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır''
Mehmet Akif Balta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Akşehir Değirmenköy Gölçayır Barajı'nda su tutulmaya başlandı. Depolanacak su ile 3 bin 350 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır.''
(Mustafa İlker Şen)
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