Konya’nın görenleri hayran bırakan köyü! Bu köyde ünlü isimlerin de evi var

Konya'nın Hüyük ilçesinin Çavuş Mahallesi'nde bulunan Sonsuz Şükran köyü 2009 yılında yazar ve yönetmen Mehmet Taşdiken tarafından projeleştirildi.
Betonlaşmaya ve modern şehir yapılanmasının getirdiği kimliksizleşmeye karşı insanın doğasında var olan kaçınılmaz iletişim ve çevreyle bağ kurma güdüsünü destekliyor.
50-55 civarında sanatçı evi bulunuyor
Köye akademisyenlerin, sanatçıların ve zanaatkarların Anadolu topraklarına duydukları minnetin bir ifadesi olarak Sonsuz Şükran adı verildi.
Aktepe ve Koru tepelerinin yamacında sıfırdan inşa edilen köyde kerpiçten yapılma 50-55 civarında sanatçı evi bulunuyor. Köydeki çoğu ev Türkiye'nin sanat camiasında önemli yer edinen sanatçılara ait.
İşte Sonsuz Şükran Köyünde evi olan sanatçılar;
2010 yılından bu tarafa çeşitli kültür sanat etkinliklerinin de gerçekleştirildiği Sonsuz Şükran Köyü'nde, yapımcı Mehmet Taşdiken, besteci Ali Osman Erbaşı, oyuncu Nilüfer Açıkalın, yönetmen Orhan Oğuz, modacı Cemil İpekçi, senarist Necati Şahin ve İtalyan yönetmen Roberta Ferrari gibi ünlü isimler yer alıyor.
Konya'nın meşhur Çileği bu bölgede yetişiyor
Sonsuz Şükran Köyünde dikkat çeken kerpiç evlerinin yanı sıra tadıyla meşhur olan Hüyük çileği ile de biliniyor. Ziyarete gelenlerin mutlaka tadına bakması gereken lezzetlerden.
Peki Sonsuz Şükran Köyüne nasıl gidilir?
Konya merkezden Sonsuz Şükran Köyü'ne Beyşehir yolu üzerinden ulaşım sağlanır. Yaklaşık 99 kilometre olan bu yolculuk ortalama 1 saat 20 dakika sürüyor.
Köye, Konya Otogarından kalkan Hüyük ilçe minibüslerine veya Çavuş Mahallesi'ne direkt giden köy dolmuşlarına binerek ulaşım sağlanıyor.
(Berna Ata)