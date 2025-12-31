Konya’nın kültür hafızası TYB ile tazelendi: TYB Konya Şubesi 2025 yılı kültür faaliyetlerini tamamladı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği çok sayıda programla şehrin kültürel ve edebi hayatına önemli katkılar sundu.

Yılın başından itibaren devam eden yoğun faaliyet takvimi; konferanslar, vefa programları, gençlik buluşmaları ve uluslararası nitelik taşıyan etkinliklerle Konya'nın kültürel hafızasını diri tutan bir içerik ortaya koydu. TYB Konya Şubesi, yıl boyunca Karatay Belediyesi ile yürütülen iş birliği çerçevesinde, şehrin farklı kesimlerini kültür, sanat ve edebiyat etrafında buluşturdu.

Şehrin Hafızasına Vefa: "Konyalı Onlar” Serisi ile Değerler Geçidi

TYB Konya Şubesi'nin 2025 yılındaki en anlamlı duraklarından biri, şehre ruh veren simaları mercek altına alan "Konyalı Onlar” serisi oldu. Bu seri, sadece biyografik bir anlatı değil, aynı zamanda Konya'nın son yüzyılındaki siyasi, ilmi ve kültürel dönüşümünün de iz düşümü niteliğindeydi.

Siyaset dünyasının duayen isimlerinden Mehmet Keçeciler, "Siyasi Hatıralarım" başlığı altında gerçekleştirdiği sohbette, Ankara ile Konya arasındaki o görünmez köprünün nasıl kurulduğunu ve bir dönemin kritik virajlarını samimiyetle paylaştı. Mevlevîlik ve irfan geleneğinin bugünkü temsilcileri Esin Çelebi Bayru, merhum Celâleddin Bâkır Çelebi'nin mirasını ve bu asil geleneğin dünya çapındaki yankılarını dile getirirken; hattat Hüseyin Kutlu hoca, "Medeniyetimiz" vurgusuyla estetiğin ve kalem güzelliğinin bir medeniyet inşasındaki hayati rolüne dikkat çekti.

Konya'nın yaşayan kütüphanesi Mehmet Ali Uz, "Konya ve Konya Ansiklopedisi" üzerine yaptığı sunumla yerel tarihçiliğin nasıl bir adanmışlık gerektirdiğini bir kez daha kanıtlarken; merhum Mehmet Önder'in aziz hatırası, Celale Ergene ve Eren Ergene'nin anlatımlarıyla yeniden hayat buldu. İlim dünyasının sessiz kahramanlarından Mehmet Savaş hoca hatıralarla yad edilirken, Konya'nın unutulmaz isimlerinden Veyis Ersöz, oğlu Salih Sedat Ersöz'ün anlatımı ve Ömer Lütfi Ersöz'ün düzenlemesiyle adeta aramızdaydı.

Şehre hizmet etmiş belediye başkanlarından Doç. Dr. Halil Ürün, "Mübarek Şehir Konya" başlığı altında Salih Sedat Ersöz ile gerçekleştirdiği programda yerel yönetim ile kadim şehir kültürünün nasıl iç içe geçmesi gerektiğini vurguladı. Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, "Hayatın Öğrettikleri" ile genç kuşaklara bir tecrübe aktarımı yaparken; Mehmet Eminoğlu'nun mirası Hüseyin Üzülmez, Kutsi Öncü, Taha Hidayetoğlu ve Hasan Yaşar gibi isimlerin tanıklıklarıyla zenginleşti.

Tıp dünyasının ve gönüllerin tabibi Dr. Mehmet Hulusi Baybal, oğlu Prof. Dr. Sami Baybal tarafından anlatılırken; Konya'nın mümtaz şahsiyetleri Arif Etik ve Hasan Özönder, sırasıyla Enver Etik ve Prof. Dr. Ahmet Çaycı'nın katıldığı özel anma programlarıyla, eserleri ve mücadeleleriyle yeni nesillere örnek olarak gösterildi.

Düşüncenin Sesi: "Yazarın Aynası” ile Entelektüel Derinlik

2025 yılı boyunca "Yazarın Aynası” başlığı altında bir araya gelen kalem erbabı, güncel meselelerden kadim tartışmalara kadar geniş bir ufuk çizgisi sundu. Programın inanç ve gençlik eksenindeki oturumunda Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, "Gençler İnançtan Soruyor" diyerek yeni neslin zihin dünyasındaki sorulara rehberlik etti. Siyaset ve yönetim ahlakı üzerine derinlikli bir perspektif sunan eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ömer Dinçer, "Devlet İle İnsan Arasında Hatıralarla Yönetim Ahlakı" başlıklı konuşmasıyla bürokrasi ve etik arasındaki hassas dengeyi tecrübeleriyle harmanladı.

Şehir ve mimari üzerine ufuk açıcı birer sunum yapan Prof. Dr. Celaleddin Çelik "Şehri Yeniden Düşünmek" üzerine yoğunlaşırken; Prof. Dr. Kemal Kahramanoğlu ise "Şâirâne Barınmak" kavramıyla modern insanın mekânla kurduğu ilişkiyi estetik bir zeminde sorguladı. Tarihsel ve sosyolojik analizlerde ise Prof. Dr. Bekir Biçer, "Türk, Arap ve Kürt Milliyetçiliği" üzerinden bölgenin toplumsal dinamiklerini analiz etti.

Edebiyatın ve düşüncenin ustalarına ayrılan bölümlerde Dr. Erol Ülgen, "Son Şeyhü'l Muharririn Ahmet Kabaklı"yı anlatarak bir devrin kalem namusuna ışık tuttu. Sosyolojik ve felsefi arayışlarda Prof. Dr. Mustafa Tekin "Kutsalın İzini Sürmek" ile modern dünyada anlam arayışını; Ekrem Özemir ise "Toprağına Yabancı Aydın, Bir Dostoyevski Çözümlemesi" ile yerli aydın tipolojisini dünya edebiyatı üzerinden eleştirel bir süzgeçten geçirdi.

Şiir ve edebiyatın mutfağından gelen isimlerden Vural Kaya, "Bütün Seslerden Sonra" ile şairin sessizliğini; Ayşe Filiz Yavuz "Az Gittim Uz Gittim" ile bir ömre sığan yolculuklarını paylaştı. Şehrin tanınmış kalemlerinden M. Ali Köseoğlu, "Araf'ta Yahut Arasta" ile edebiyatın ve hayatın ara kesitlerine dokunurken; Prof. Dr. Ahmet Alkan "Mevsim Hep Acıbahar" başlığıyla estetik ve hüzün üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Serinin felsefi zirvelerinden birinde ise Prof. Dr. Hasan Hüseyin Bircan, "Mevlânâ Düşüncesinde Ahlak Felsefeleri" sunumuyla kadim irfanın ahlaki temellerini günümüze taşıdı.

TYB Konya'nın 2025 takvimi sadece akademik ve edebi söyleşilerle sınırlı kalmadı; sanatın her disiplinini içine alan, görsel ve işitsel bir şölene dönüşen geniş kapsamlı bir "Kültürel Etkinlikler" yelpazesiyle şehre nefes aldırdı. Konserlerden belgesel gösterimlerine, fotoğraf sergilerinden uluslararası festivallere kadar uzanan bu bölüm, Konya'nın yaşayan bir kültür merkezi olduğunu kanıtladı.

İşte 2025 yılına damga vuran o sanat ve kültür durakları:

Kültürel Etkinlikler ve Özel Programlar

TYB Konya, yılın manevi iklimini sanatsal bir derinlikle karşıladı. Şef Nebahat Konu yönetimindeki "Ramazan'a Merhaba Konseri", musiki severlere huzur dolu bir başlangıç sunarken; yılın en dikkat çeken görsel projelerinden biri olan ve İslam dünyasının büyük seyyahını konu alan Abdürreşid İbrahim Belgesel Gösterimi, iki bölüm halinde izleyiciyle buluştu. Prof. Dr. Caner Arabacı'nın tarihi perspektifi ve Yönetmen Ruhi Gül'ün vizyonuyla hazırlanan bu çalışma, tarihin tozlu raflarındaki bir kahramanı günümüze taşıdı.

Dilimize ve kimliğimize sahip çıkma vizyonuyla gerçekleştirilen "İlimiz Dilimiz Türkçe" paneli, Dr. İbrahim Demirci, Prof. Dr. İdris Nebi Uysal ve Prof. Dr. Ali Can'ın katılımıyla Türkçenin dünü ve bugününü masaya yatırdı. Şehrin en neşeli anları ise bu yıl 15. kez düzenlenen Cahit Zarifoğlu Çocuk Şenliği ile yaşandı. Çocukların edebiyatla buluştuğu bu şenliğin yanı sıra, Anadolu Mektebi iş birliğiyle düzenlenen "Mavera'nın İki Büyük İsmi: Cahit Zarifoğlu ve Rasim Özdenören" paneli, edebiyat tarihine yön veren isimleri genç kuşaklara anlattı.

Görsel sanatlar alanında ise Reha Bilir ve Hakan Bahçeci, "Konya Benim Fotoğraf Sergisi - Reklam Fotoğraflarında Dil ve Söylem" ile estetikle mesajın buluştuğu bir alan açtı. Merhum yazar ve fotoğraf sanatçısı Zeki Oğuz anısına düzenlenen "Yörükler" fotoğraf sergisi ve kısa film seçkisi, Anadolu'nun kadim yaşam kültürüne bir saygı duruşu niteliğindeydi. Bu görsel şölen, "Türkistan İz Sürümü Fotoğraf Sunumu" ile ata yurdun izlerini Konya'ya taşıdı.

Yılın en görkemli geleneklerinden biri olan Uluslararası 14. Mevlâna Şiir Şöleni, dünyanın dört bir yanından gelen şairleri Konya'da buluşturarak mısraların kardeşliğini ilan etti. "Şiirin Musikisi Musikinin Şiiri" programı ise bu iki kadim disiplinin ruh ikizliğini ortaya koydu.

Tarihsel mirasın ekonomi ve ahlak boyutu Prof. Dr. Ömer Akdağ ve Doç. Dr. Mustafa Akkuş ile "Geçmişten Günümüze Ahilik" başlığında ele alınırken; edebiyat dünyasının zarif ismi Samiha Ayverdi ve Ayverdiler, usta yazar A. Yağmur Tunalı tarafından anlatıldı. Türk edebiyatı ve siyasetinin önemli ismi Prof. Dr. Mustafa İsen, "İslam Medeniyetinin İnşa ve İhyasını Biyografi Üzerinden Değerlendirmek" konulu konferansıyla biyografinin medeniyet inşasındaki stratejik önemine değindi.

Yılın finaline doğru, Mevlâna ve ailesinin Konya'yı teşriflerinin 797. yılı anısına düzenlenen programlar, şehrin kimliğini hatırlattı. Bu atmosferin zirve noktası ise ünlü sanatçı Ahmet Özhan'ın "Mevlâna Mevlevîlik ve Musikî" üzerine gerçekleştirdiği söyleşi oldu; Özhan, kadim geleneğin sesini gönüllere nakşetti.

TYB Konya'nın 2025 takviminde, genç beyinlerle tecrübeli kalemleri en doğal ortamda buluşturan, akademik ağırlığı hayatın içinden bir samimiyetle harmanlayan "Teneffüs Buluşmaları”, yılın en dinamik serisi olarak kayıtlara geçti. Bu başlık altında gerçekleştirilen programlar, sadece bilgi aktarımı değil, birer zihni açılış seansı niteliğindeydi.

İşte bu heyecan verici buluşmaların detayları:

Hayatın İçinden Bir Nefes: "Teneffüs Buluşmaları”

2025 yılı TYB Konya için öğrenmenin ve öğretmenin mekânla sınırlı olmadığını kanıtlayan bir yıl oldu. "Teneffüs Buluşmaları” serisi, eski milletvekili Ahmet Sorgun'un "Şehirler İçinde Konya" sunumuyla şehrin ruhuna dair bir perspektif çizerek başladı. TYB Konya Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu ise "Okumanın Ötesi-Berisi" başlığıyla, kitaba sadece bir nesne olarak değil, bir varoluş biçimi olarak bakmanın önemini vurguladı.

Tarih ve medeniyet ekseninde Prof. Dr. Ahmet Çaycı ve Zafer Karakuş, arkeolojik verilerle "Dün"e bakmanın geleceği nasıl inşa ettiğini anlatırken; Sait Mermer, "İslam Tarihinin Tarih Yapıcı Rolü" üzerine derinlikli bir felsefi analiz sundu. Hazreti Mevlâna'nın evrensel mesajı ise Prof. Dr. Bilal Kuşpınar ve Doç. Dr. Zehra Odabaşı'nın katılımıyla dönemsel koşullarıyla birlikte ele alındı. Ayrıca Prof. Dr. Nuri Şimşekler ve Dr. Selman Karadağ, "Mesnevî Çevirileri" üzerinden bir kültürün dilden dile nasıl taşındığını irdelediler.

Yazma ve okuma eylemi, bu serinin ana omurgasını oluşturdu. Prof. Dr. Kemal Kahramanoğlu ve Dr. Ümit Savaş Taşkesen okumanın dönüştürücü gücünü sorgularken; Atilla Yaramış "Yazar Okuma Yöntemi", Ruşen Eşref Bayraktar "Kelimelerin Tarihi" ve Raşit Keskin "Yazmanın Kalp Hizası" üzerine yoğunlaştı. Vural Kaya gençlerdeki okuma kültürünü, Birgül Yangın Aslanoğlu ise yazmanın insanın kendini keşfetme yolculuğundaki yerini etkileyici bir dille anlattı.

Günün yükselen değeri dijital dünya ve medya da unutulmadı. Mehmet Toker dijital dünyada okur-yazar olmanın değerine dikkat çekerken; Doç. Dr. Sena Küçük edebiyatı bir iletişim biçimi olarak tanımladı. Medya dünyasının profesyonelleri Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci, Doç. Dr. Selman Selim Akyüz ve Prof. Dr. Ahmet Tarhan; farkındalık, manipülasyon ve medya okuryazarlığı konularında dinleyicileri uyardı.

Şehrin yerel değerleri ve bireysel gelişim temalarında ise Murat Yaylacı "İsmil" üzerinden ovanın bereketini, Reha Bilir ve Hakan Bahçeci ışıkla yazmanın (fotoğrafın) estetiğini paylaştı. Kişisel gelişim dünyasının sevilen ismi Dr. Cemil Paslı "3+3 Formülü" ile mutluluğun anahtarını sunarken, Ahmet Demirel imkanları fırsata dönüştürmenin yollarını anlattı. Serinin kapanışına doğru Prof. Dr. Nazmi Zengin ve Prof. Dr. Oktay Sarı, tıp ve sanatı birleştirerek insanın estetikle olan kopmaz bağını dile getirdiler.

Kültürle Yoğrulan Bir Yılın Ardından

TYB Konya Şubesi'nin 2025 yılı boyunca sergilediği bu yoğun performans, sadece bir dernek faaliyeti değil; Konya'nın bin yıllık irfanını modern dünyanın entelektüel birikimiyle buluşturan bir "kültür köprüsü" niteliğindeydi. "Konyalı Onlar" ile vefa borcunu ödeyen, "Yazarın Aynası" ile fikri derinliği diri tutan, "Teneffüs Buluşmaları" ile genç dimağlara dokunan ve "Kültürel Etkinlikler" ile sanatı hayatın merkezine taşıyan TYB Konya, bir şehri kültürel olarak ayakta tutan ana damarın "kalem" olduğunu bir kez daha kanıtladı.

2025 yılı, TYB Konya Şubesi açısından nicelikten ziyade niteliğin öne çıktığı; yerelden beslenen, kalıcı ve derinlikli kültürel çalışmalarla şekillenen verimli bir dönem oldu. Yıl boyunca Karatay Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen programlar, TYB Konya'nın "yaşayan bir kütüphane” olma misyonunu güçlendirdi.

Yılın değerlendirmesini yapan Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu, Karatay Belediyesi'nin her zaman destekleriyle yanlarında olduğunu belirterek bu katkıların sürdürülebilir kültür çalışmaları açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Köseoğlu, gerçekleştirilen faaliyetlerin yalnızca bir yılın bilançosu olmadığını, Konya'nın kültürel birikimini geleceğe taşıyan uzun soluklu bir anlayışın ürünü olduğunu vurguladı.

Yıl sonu itibarıyla ortaya çıkan tablo, Konya'nın düşünce ve edebiyat alanındaki üretkenliğini somut biçimde ortaya koyarken; TYB Konya Şubesi'nin 2025 yılı faaliyetleri, şehir halkı için tamamlanmış bir sürecin ötesinde, önümüzdeki dönemlerde hayata geçirilecek yeni kültürel çalışmaların da güçlü bir zemini olarak değerlendiriliyor.

Köseoğlu ayrıca, TYB Konya Şubesi'nin 17 Ocak'ta gerçekleştirilecek genel kurul ile yeni döneme adım atacağını belirterek, önümüzdeki süreçte kültür ve edebiyat eksenli çalışmaların artarak devam edeceğini kaydetti.

