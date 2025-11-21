Konya’nın manevi mimarlarından Dr. Mehmet Hulusi Baybal TYB Konya Şubesi’nde hatıralarla anıldı

TYB Konya Şubesi, “Konyalı Onlar” programında Konya’nın manevi önderlerinden Dr. Mehmet Hulusi Baybal’ı hatıralarla andı. Ailesi, sevenleri ve dostları; Baybal’ın hizmet dolu hayatını, disiplini ve derin manevi yönünü duygusal anılarla anlattı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi, şehrin hafızasında yer etmiş önemli şahsiyetleri yeni nesillere tanıtmak amacıyla düzenlediği "Konyalı Onlar” etkinlik serisinin bu haftaki programında, Konya'nın manevi mimarlarından, gönül insanı ve tıp doktoru Dr. Mehmet Hulusi Baybalı andı. TYB Konya Şubesi D. Mehmet Doğan Kütüphanesi'nde Ahmet Demirel'in düzenlediği programa; merhumun oğlu Prof. Dr. Sami Baybal, Emekli İl Müftüsü İbrahim Öcüt, İbrahim Çakır, Ziya Öztürk ve Ziya Ercan konuşmacı olarak katıldı. Dr. Baybal'ın hayatı, hizmet anlayışı, disiplini ve manevi yönünün anlatıldığı programda duygu dolu anlar yaşandı.

Prof. Dr. Sami Baybal: "Babam Hizmeti, Eğitimi ve Cömertliği Şiar Edinmişti”

Programın ilk konuşmacısı olan Prof. Dr. Sami Baybal, babasının hayat felsefesini ve kişiliğini ayrıntılarıyla anlattı. Dr. Hulusi Baybal'ın İstanbul'da kazandığı manevi birikimi Konya'ya taşıdığını belirten Prof. Dr. Baybal şöyle konuştu: "Babam 1928 yılında Konya'da doğdu. Ailemiz fakirdi ama helal lokma ve namaz hassasiyeti çok güçlüydü. İstanbul'daki tıp eğitimi onun için bir dönüm noktası oldu. Orada Mahmut Sami Ramazanoğlu, Ömer Nasuhi Bilmen, Hasan Basri Çantay ve Ali Yakup Cenkçiler gibi devrin büyük alimleriyle tanıştı. Bu meclislerde ilim, irfan ve hizmet anlayışını benimsedi. Sohbetlerde çay demleyip ikram ettiği için kendisine latife olarak ‘Çaybal' denirdi.

Konya'ya döndüğünde açtığı muayenehane sadece tedavi yeri değil, dertlilerin çözüm aradığı bir mekândı. Öğrencilere sahip çıkar, kitaplarını alır, barınma ihtiyaçlarını karşılar, zenginleri zekâtlarını doğru yerlere ulaştırmaları için yönlendirirdi. Disiplin ve ciddiyet onun en belirgin özellikleriydi; randevularına asla geç kalmazdı. Ayağı kesildikten sonra bile cami cemaatini ve sohbet meclislerini bırakmadı. Ruhunu da en sevdiği yer olan muayenehanesinde teslim etti.”

Emekli İl Müftüsü İbrahim Öcüt: "Gençleri Sohbetle Maneviyata Isındırırdı”

Emekli İl Müftüsü İbrahim Öcüt, çocukluk yıllarında Dr. Baybal'la tanışmasını anlattı: "İmam Hatip öğrencisiyken hocam beni, dar merdivenli meşhur muayenehanesine götürmüştü. Doktor Abi gençlerle özel ilgilenirdi. Beni teşvik etmek için ilahiler söyletirdi. ‘Medine Yollarında' ilahisini okuduğumda duygulanmış ve ‘Bunu hep oku' demişti. O teşvikler sayesinde Medine'de okumak nasip oldu. İnsanların fıtratına göre yaklaşır, kimseyi kırmadan ihtiyaçlarını giderirdi. Üzerimizde büyük emeği vardır.”

İbrahim Çakır: "Gönüllerin Fethi Evvela Kendi Gönlünü İhya Etmekle Başlar”

Dr. Baybal'ın disiplin anlayışına değinen İbrahim Çakır, çarpıcı hatıralar paylaştı: "‘Gönüllerin fethi, önce kendi gönlünü ihya etmekle başlar' sözü onun yaşam felsefesiydi. Tıp fakültesini, Anadolu'dan gelen öğrenciler kaybolmasın diye 9 yılda bitirmişti. Acizliği ve tembelliği sevmezdi; bir iş yapılacaksa en önde kendisi koşardı. Bazen sert görünürdü ama bu tamamen bir disiplin eğitimiydi. Planlı, programlı ve şuurlu bir hayat yaşardı.”

Ziya Öztürk: "Narkoz Altında Bile Namazını Sayıklıyordu”

Uzun yıllar Dr. Baybal'ın şoförlüğünü yapan Ziya Öztürk, merhumun son günlerine dair duygusal anılar aktardı: "Benim tanıdığım üç Hulusi Baybal vardı: Tabip doktor, fakir fukaranın hamisi ve manevi yönü çok derin olan Hulusi Baybal. Hac ve Umre yolculuklarında beraber olduk. Medine'de yüzlerce kişiye iftar sofraları kurdururdu.

Ayağının kesildiği ameliyattan çıktığında narkozluydu. ‘Ziya, namazımı geçirtme' diye ağlıyordu. Teyemmüm aldırıp namazını kıldırdık. Vefat ettiği gün de ‘Bugün işim acele' demişti. İkindi namazından sonra odasına geçti, ilacını hazırlarken derin bir nefes alıp ruhunu teslim etti.”

Ziya Ercan: "Siyasetten Maneviyata Uzanan Bir Yolculuk”

Programın son konuşmacısı Ziya Ercan, Dr. Baybal ile tanışmasının gençlik yıllarındaki siyasi çalışmalar aracılığıyla başladığını belirterek: "Yoğun bir insandı ama bizi hiç ihmal etmezdi. Daha sonra manevi halka içinde yer aldık ve irtibatımız vefatına kadar sürdü. Bizlere doğru yolu gösteren öncülerdendi.” dedi.

Berat Takdimleri Yapıldı

Program sonunda; TYB Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Sami Sorgun, Emekli İl Müftüsü İbrahim Öcüt ve Ziya Ercan tarafından Ahmet Demirel ile konuşmacılar Prof. Dr. Sami Baybal, İbrahim Çakır ve Ziya Öztürk'e katılım beratları ve TYB yayınlarından oluşan kitap setleri takdim edildi. Program, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi