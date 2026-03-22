Konya’nın markası büyümeye devam ediyor! Lezzet döner 11. şubesini açtı

Konya’nın sevilen markalarından Lezzet Döner, büyüme yolculuğuna bir halka daha ekledi. Şubeleşme atağını sürdüren firma, 11. şubesini dualar eşliğinde hizmete açtı. Yeni şube, hem istihdama katkı sağladı hem de şehre yeni bir lezzet noktası kazandırdı.
Konya'da hizmet sektörünün önde gelen markalarından Lezzet Döner, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Şubeleşerek büyümesini sürdüren firma, 11. şubesini Selçuklu ilçesi Kılınçarslan Mahallesi'nde, Şefik Can Parkı yanında düzenlenen törenle hizmete açtı.
Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
Dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılış programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Yaklaşık 110 personelle hizmet veren Lezzet Döner, istihdama sağladığı katkıyla da dikkat çekiyor.
Kendine özgü tırnaklı pidesi ve özenle hazırlanan döneriyle dikkat çeken firma, kaliteli ürünleri uygun fiyatla sunmayı sürdürüyor.
Lezzeti ve hizmet anlayışıyla kısa sürede şehrin önemli lezzet duraklarından biri haline gelen marka, yeni şubesiyle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.
Lezzet Döner, Konya'daki büyümesini sürdürürken tüm vatandaşları bu lezzet durağını keşfetmeye davet ediyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”