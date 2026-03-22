Konya’nın markası büyümeye devam ediyor! Lezzet döner 11. şubesini açtı

Konya’nın sevilen markalarından Lezzet Döner, büyüme yolculuğuna bir halka daha ekledi. Şubeleşme atağını sürdüren firma, 11. şubesini dualar eşliğinde hizmete açtı. Yeni şube, hem istihdama katkı sağladı hem de şehre yeni bir lezzet noktası kazandırdı.

Konya'da hizmet sektörünün önde gelen markalarından Lezzet Döner, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şubeleşerek büyümesini sürdüren firma, 11. şubesini Selçuklu ilçesi Kılınçarslan Mahallesi'nde, Şefik Can Parkı yanında düzenlenen törenle hizmete açtı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi Dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılış programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 110 personelle hizmet veren Lezzet Döner, istihdama sağladığı katkıyla da dikkat çekiyor. Kendine özgü tırnaklı pidesi ve özenle hazırlanan döneriyle dikkat çeken firma, kaliteli ürünleri uygun fiyatla sunmayı sürdürüyor. Lezzeti ve hizmet anlayışıyla kısa sürede şehrin önemli lezzet duraklarından biri haline gelen marka, yeni şubesiyle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Lezzet Döner, Konya'daki büyümesini sürdürürken tüm vatandaşları bu lezzet durağını keşfetmeye davet ediyor. (Bekir Turan)

