Konya'nın o ilçesinde hava eksi 15 dereceye düşünce ortaya ilginç görüntüler çıktı!

Konya’nın o ilçesinde hava eksi 15 dereceye düşünce ortaya ilginç görüntüler çıktı!
Konya’nın Karapınar ilçesinde kar yağışı ve dondurucu soğuk etkisini sürdürüyor. İlçede etkili olan kar yağışı çiftçileri sevindirirken, aşırı soğuktan süs havuzu dondu.

Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde eksi 10, gece ise eksi 15 dereceye kadar düştüğü ilçede, Selimiye Parkı'ndaki süs havuzu tamamen dondu. Aşırı soğuklar nedeniyle buz tutan havuz, ilginç görüntülere sahne oldu.



Bazı vatandaşlar donan havuzun üzerine çıkarken, bazıları ise çekiçle buzu kırmaya çalıştı. Ortaya çıkan görüntüler görenlerin dikkatini çekti.



Vatandaşlardan Sefer Kızılkaya, kar yağışının özellikle tarım açısından sevindirici olduğunu belirterek, "Kar yağışı bizleri mutlu ederken, hava eksi 10-15 derecelere kadar soğudu. Bu soğukların bir an önce gitmesi için Allah'a yalvarmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

