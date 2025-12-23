Konya’nın o mahallesine müjde! Sayıları artıyor ve bir yenisi daha geliyor

Meram Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever Mustafa Tuncer iş birliğiyle Gödene Mahallesi’ne kazandırılacak olan “Meram 6 No’lu Aziz–Ayşe Tuncer Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu“ için imzalar atıldı.

Meram, bir önemli sağlık yatırımı daha kazanıyor. Meram Gödene Mahallesi'ne kazandırılacak Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu hayata geçirecek Protokol; Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ve hayırsever Mustafa Tuncer tarafından imzalandı. İstasyon, ‘Meram 6 No'lu Aziz–Ayşe Tuncer Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' adıyla hizmet verecek.

BAŞKAN KAVUŞ; "MERAM, 2025'İ HİZMETLE KAPATIP 2026'YA HİZMETLE BAŞLAYACAK”

Protokol töreninde yaptığı konuşmada ilçenin sağlık başta olmak üzere tüm yatırımlarda altın bir çağı yaşadığını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Son dönemde ilçemiz, peş peşe çok önemli ve nitelikli sağlık yatırımlarına kavuştu. Bugün burada yeni bir acil sağlık hizmetleri istasyonunun protokolünü imzalarken, yarın başka bir sağlık tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz. 2026'nın hemen başında yeni Melikşah Mahallemiz için protokol imzalayacağız ve Muhacir Pazarı'nın karşısındaki yeni sağlık hizmetinin açılışını gerçekleştireceğiz. Sağlık konusunun, belediyeciliğin en temel paydaş alanlarından biri olduğuna inandığımız için değer ve önem veriyoruz. Özellikle birinci basamak ve acil sağlık hizmetleri, vatandaşlarımızın hayata tutunduğu ilk kapıdır. Meram'da yaşayan her bir hemşehrimizin sağlık hizmetlerine hızlı, güçlü ve etkin şekilde ulaşabilmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu anlamlı yatırımı ilçemize kazandıran hayırseverimiz Mustafa Tuncer'e gönülden teşekkür ediyorum. Kamu–hayırsever iş birliğinin en güzel örneklerinden birini daha Meram'da hayata geçiriyoruz. Bu istasyonun şimdiden Meram'ımıza, Konya'mıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. YAVUZ; "BİZ HAYIRLI BİR İŞE DOKUNACAK OLSAK, MERAM O HAYIRLI İŞİ KUCAKLIYOR”

Konya ve özellikle Meram'ın sağlık altyapısı açısından son yıllarda çok ciddi bir gelişim gösterdiğine dikkat çeken Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz da, Acil sağlık hizmetlerinin zamanla yarışılan, saniyelerin bile hayat kurtardığı son derece hayati bir alan olduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle bu alandaki her yatırım, doğrudan insan hayatına yapılan bir yatırımdır. Bugün imzaladığımız bu protokol ile Meram'ın acil sağlık hizmetleri gücüne önemli bir katkı daha sağlanmış olacak. Meram'da yaptığımız protokolün ya da açılışların sayısını unuttuk. Sağlık hizmetlerimizin gelişmesinde Meram Belediyemizin ve hayırseverlerimizin büyük katkısı oluyor. Biz hayırlı bir işe dokunmaya kalksak, belediyemiz ve hayırseverlerimiz o hayırlı işi kucaklıyor. 1998 yılında Konya'da sadece 5 ambulansımız vardı, bugün 100'ün üzerinde. Geliştirmeye de devam ediyoruz. Bu süreçte her zaman iş birliği içerisinde olduğumuz Meram Belediyemize, Sayın Belediye Başkanımıza ve bu anlamlı eseri sağlık camiamıza kazandıran hayırseverimiz Mustafa Tuncer'e teşekkür ediyorum. İstasyonumuzun Konya'mıza ve Meram'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

HAYIRSEVER MUSTAFA TUNCER; "İNSANA DOKUNAN HER HİZMET BİZİM İÇİN BÜYÜK KAZANÇTIR”

Böylesine hayati bir hizmete vesile olmanın mutluluğunu ve manevi huzurunu yaşadığını belirten hayırsever Mustafa Tuncer de insan hayatına dokunan, bir cana umut olan her hizmetin kendisi için büyük bir kazanç olduğunu belirterek, "Bu süreçte her türlü desteği ve kolaylığı sağlayan Meram Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kavuş'a ve Konya İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Devletimizle el ele vererek böyle bir eseri Meram'a kazandırmak bizim için büyük bir onur. Yapılacak olan bu acil sağlık hizmetleri istasyonunun, ilçemize uzun yıllar boyunca hizmet etmesini, nice hayatlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum.”







Konuşmaların ardından Meram Gödene Mahallesi'ne kazandırılacak Meram 6 No'lu Aziz–Ayşe Tuncer Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun protokolü imzalandı.

