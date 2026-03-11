GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’nın sevilen markası Ekrem Coşkun’dan konkordato açıklaması

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın sevilen markası Ekrem Coşkun’dan konkordato açıklaması

Bir süredir konkordato sürecinde bulunan Konya'nın sevilen markalarından Ekrem Coşkun ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamada, mahkeme sürecinin tamamlandığı ve konkordato sürecinin şirketin kendi iradesiyle feragat edilerek başarıyla sona erdirildiği duyuruldu.

Açıklamada, yaşanan sürecin bir son değil; aksine yeni bir dönemin başlangıcı olduğu vurgulandı. Şirketin bundan sonraki yol haritasına ilişkin detayların ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

 "Bazen hayat ve ticaret yolu insana durup düşünmeyi, yeniden toparlanmayı öğretir…Biz de böyle bir süreçten geçtik. Bir süre önce yaşadığımız konkordato süreci artık geride kaldı. Kendi irademizle bu süreci sonlandırdık feragat ettik ve mahkeme sürecini tamamladık. Bu bizim için bir son değil; aksine yeni bir başlangıcın ilk adımı oldu. Bu süreçte yanımızda duran, bize inanan ve güvenini esirgemeyen yatırımcılarımıza, emekleriyle bu markayı ayakta tutan kıymetli personelimize, değerli paydaşlarımıza ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan halkımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar sofralarınıza misafir olabilmek, dualarınızda yer bulabilmek bizim için en büyük kazanç oldu. Bizim için artık yeni bir süreç başlıyor inşallah yakında bu süreçle ilgili detayları kamuoyu ile paylaşacağız." 

(Meltem Aslan)

