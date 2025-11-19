Konya’nın ulaşım projelerinde son durum! Mustafa Kalaycı TBMM’de tek tek sordu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Konya'nın Türkiye'nin merkezinde bulunduğunu ve stratejik konumu gereği ulaştırma ile altyapı yatırımlarında öncelikli illerden biri olması gerektiğini vurgulayan Kalaycı, şehirde devam eden projelere ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

Kalaycı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamalar şöyle:

Türkiye'de her yol Konya'ya çıkar

Ülkemizde ulaştırma ve altyapı alanında; demir yolları, bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler, tüneller, tüp geçitler, viyadükler ve havalimanları gibi dünya çapında devasa projeleri kapsayan çok önemli yatırımlar gerçekleştirilmiş ve milletimizin hizmetine sunulmuştur.

Konya, tüm özellikleriyle Türkiye'nin merkezidir ve yüzölçümü itibarıyla birçok ülkeden daha büyüktür. Aynı zamanda Kalkınma Yolu Projesi güzergâhında bulunmaktadır. Dolayısıyla Konya, en fazla yol ve altyapı yatırımı yapılmasını gerektiren bir ildir.

Her açıdan hızla gelişme potansiyeline sahip olan Konya'nın tek dezavantajı, limanlara olan mesafesidir. Bu sebeple, Konyalı sanayici ve ihracatçımızın limanlara uygun maliyetle ve hızla ulaşabilmesi açısından demiryolu projeleri büyük önem taşımaktadır.

Konya'dan Mersin ve Adana'ya hızlı tren ulaşımı ne zaman sağlanacak?

Yüksek Hızlı Tren hattının Ankara–Konya bölümü 2011 yılında, Konya–Karaman hattı ise 2022 yılında hizmete açılmıştır. Konya'dan Ankara'nın yanı sıra Eskişehir'e ve İstanbul'a bağlanan hızlı tren hattı ile hızlı ve konforlu seyahat imkânı sunulmaktadır. Konya Kayacık Lojistik Merkezi ve Selçuklu Yüksek Hızlı Tren Garı 2020 yılında hizmete açılmıştır.

Karaman–Ulukışla ve Ulukışla–Yenice arası yüksek standartlı demiryolu projesi ne durumdadır? Konya'dan Mersin ve Adana'ya hızlı tren ulaşımı ne zaman sağlanacaktır? İnanıyoruz ki kısa zamanda Konya'dan Bursa'ya, İzmir'e, Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep ve Şanlıurfa'ya, hatta Musul, Bağdat ve Basra'ya kadar hızlı trenle seyahat imkânı olacaktır.

Konya-Antalya arasını 1 saat 15 dakikaya düşürecek hızlı tren projesi ne durumda?

Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya hızlı tren projesi, bölge turizmine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Konya-Antalya seyahat süresini 1 saat 15 dakikaya düşüreceği duyurulan projenin mevcut durumu nedir ve tamamlanması ne zaman planlanmıştır?

Sarıoğlan-Bozkır bölünmüş yolu ve Akşehir–Yalvaç yolu ne zaman yapılacak?

Konya'yı büyük ilçelerine ve komşu illere bağlayan bölünmüş yolların önemli bir kısmı yapılmıştır. Yatırım programında yer alan Belören (Sarıoğlan)–Bozkır arasındaki 34,4 kilometrelik bölünmüş yol ne zaman yapılacaktır?

Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu yapım çalışmaları 7 Temmuz 2025 tarihinde başlamıştır. 2028 yılında tamamlanması öngörülen projenin daha erken bitirilmesini bekliyoruz.

Yine, yatırım programlarında yer alan 133 km uzunluğundaki Akşehir–Yalvaç–Şarkikaraağaç ayrımı projesi ne zaman tamamlanacaktır?

Alacabel Tüneli'nin tamamlanmasını bekliyoruz

Konya-Antalya arasını 2,5 saate düşüren Antalya–Taşağıl–Derebucak–Konya yolu güzergâhındaki 5 kilometrelik Demirkapı Tüneli, 3 Mayıs 2023 tarihinde hizmete açılmıştır. Toroslar'ın tünel konforuyla yalnızca 4 dakikada aşılması sağlanmıştır.

Konya-Antalya yolunda 7 bin 360 metre uzunluğundaki Alacabel Tüneli ve bağlantı yollarının 2026 yılında hizmete açılacağı açıklanmıştır. Alacabel Tüneli'nin yeni bir gecikme olmadan tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz.

Konya-Alanya yolu ne zaman tamamlanacak?

Konya-Alanya arasını 2 saate indirecek bölünmüş yol projesi kapsamında Konya-Karaman Ayrımı-Belören-Hadim yolu büyük ölçüde tamamlanmış, dünyanın en büyük viyadükleri arasında ikinci, Türkiye'nin ise ilk yüksek ayaklı viyadüğü olan 1.372 metrelik Eğiste Viyadüğü 2022 yılında hizmete açılmıştır.

Kuşyuvası Tünelleri ve bölünmüş yolun geri kalan kısmı ne zaman tamamlanacaktır? Bölgenin bir asırlık rüyası ne zaman gerçeğe dönüşecektir?

Yine yapımı devam eden Konya-Karaman-Silifke arasındaki 3.300 metrelik Sertavul Tüneli, Medreselik Viyadüğü ve bağlantı yolları ne zaman hizmete sunulacaktır?

Konya raylı sistemlerle donatılıyor, şehir içi trafik sorunu bitecek mi?

Konya'nın şehir içi ulaşım sorunlarının çözümü; hızlı, güvenli, modern ve konforlu ulaşım sistemine kavuşması için metro, banliyö ve çevre yolu projeleri büyük önem taşımaktadır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Konya raylı sistemlerle donatılmış hale gelecektir. Yapımı devam eden ve planlanan hatlarla birlikte Konya'nın kent içi raylı sistem ağı 134 kilometreye ulaşacaktır.

KONYARAY projesinin birinci etabı Meram Gar–Lojistik Merkezi–Aşağı Pınarbaşı arasında inşa edilmektedir. 2. etabı olan Şehir Hastanesi–Stadyum Tramvay Hattı'nın yapım çalışmaları bu yıl başlatılmıştır. Barış Caddesi–Beyhekim–Kentplaza arası Tramvay Hattı ve Trafik Kontrol Merkezi İnşaatı işi ihale aşamasındadır.

Konya Gar–Yaylapınarı kesiminin proje ve keşif çalışmaları devam etmekte olup 2026 yılı yatırım programına alınması beklenmektedir. Fetih Caddesi–Ahmet Özcan Tramvay Hattı Projesi ise ÇED sürecindedir.

Yıllardır gündemde olan Konya Çevre Yolu tümüyle ne zaman tamamlanacak?

Konya Çevre Yolu 122 kilometredir. 22 kilometrelik birinci kısmı 2020 yılında hizmete açılmıştır. 46 kilometrelik ikinci kısmın; Afyonkarahisar ve Aksaray aksındaki 30 kilometrelik bölümü bu yıl ocak ayında ulaşıma açılmıştır. Aksaray–Adana aksı arasındaki 16 kilometrede ise çalışmalar devam etmektedir.

54 kilometrelik üçüncü kısmın 22 kilometrelik bölümü ihale aşamasındadır. Kalan 32 kilometrelik bölümün de yatırım programına alınmasını bekliyoruz.

Konya 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti

Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip Konya'da çevre dostu ulaşım desteklenmekte, sağlıklı yaşam teşvik edilmektedir.

Türkiye'de 550 kilometre ile en uzun bisiklet yolunu yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet Ulaşım Master Planı Projesi ile UNESCO Uluslararası İdealkent Ödülü'ne layık görülmüştür. Konya, Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti ilan edilmiştir.

Konya'da Ulaştırma Bölge Müdürlüğü kurulmasını talep ediyoruz

13 ilde bölge müdürlüğünüz bulunmaktadır. Ulaşım ağı, nakliyeci sayısı gibi birçok özellik açısından önceliğe sahip olması gereken Konya'da bölge müdürlüğü kurulmasını talep ediyoruz.

Konya, nakliye sektöründe ülke genelinde ilk sıralardadır. Yetki belgeleri ile SRC işlemleri bölge müdürlüklerince düzenlenmektedir. Konya'da bölge müdürlüğünün olmaması, şoför esnafımız için zaman ve maddi kayba neden olmaktadır. Bölge müdürlüğünün Konya'da kurulmasıyla 31 ilçemizle birlikte çevre iller de bundan faydalanacaktır.

Sanayi, tarım ve turizm şehri Konya'ya sivil havalimanı istiyoruz

Konya Havalimanı'nda askeri kullanım sebebiyle uçuş iptalleri ve gecikmeler yaşanmaktadır. Kötü hava koşullarında uçaklara güvenli iniş imkânı sağlayan Aletli İniş Sistemi (ILS) Konya'da hâlâ bulunmamaktadır. Yoğun sisin görüldüğü kış aylarında Konya'ya hava ulaşımı sağlanamamaktadır.

Sanayi, tarım ve turizm şehri olan Konya'da tam donanımlı bir sivil havalimanının olmayışı ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Konya, yıllardır talep ettiği uluslararası sivil havalimanına artık kavuşturulmalıdır.

Bazı mahallelerde cep telefonu çekmiyor ve internet kullanılamıyor

Konya'da hâlen bazı mahalle ve yerleşim birimlerinde cep telefonu çekmemekte ve internet kullanılamamaktadır. Bu bölgelerde vatandaşlarımızın mobil iletişim hizmetlerinden yararlanabilmesi için gerekli yatırımların hızla yapılmasını bekliyoruz.

Konya'ya yapılan tüm yatırımlar için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, önceki bakanlarımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın fedakâr çalışanlarına ve projelerde emeği geçen herkese Konya adına çok teşekkür ediyorum.

Kaynak: Haber Merkezi