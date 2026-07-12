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Konya plakalı kamyon “U’’ dönüşü yapan otomobile çarptı! 1’i ağır 4 kişi yaralandı

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Konya plakalı kamyon “U’’ dönüşü yapan otomobile çarptı! 1’i ağır 4 kişi yaralandı
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde Konya plakalı hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır, 4 kişi yaralandı.

İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde "U dönüşü" yapmak isteyen A.A. idaresindeki 34 GS 070 otomobille, cadde üzerinde seyreden A.K'nin kullandığı 42 ABB 15 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce orta refüje, ardından yön levhalarına çarparak karşı şeride geçip ağaçlık alana düştü.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin ve polis ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobilde sıkışan H.D, B.A. ile H.D. bulundukları yerden çıkarıldı.

Otomobilde sıkışan sürücü A.A'yı, itfaiye ekipleri otomobilin kapısını keserek çıkardı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 1'i ağır, 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin "U dönüşü" yaparken, kamyonun çarpmasıyla savrulduğu ve yoldan çıkarak karşı şeride geçtiği görülüyor.

Kaynak: AA

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