Konya Şeker’den çiftçiye 664 milyon TL’lik destek! Ödemeler bu tarihte başlıyor

Konya Şeker, 2026-2027 kampanya döneminde üretici ortaklarına 566 milyon 633 bin TL tutarında pancar sulama avansı ile 98 milyon 118 bin TL tutarında ekim avans olmak üzere toplam 664 milyon 751 bin TL ödeme gerçekleştirecek. Ödemeler 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

Üreticiyi üretimin her aşamasında desteklemeyi sürdüren Konya Şeker, 2026-2027 kampanya döneminde de mali destek ödemelerine aralıksız devam ediyor.

Sulama ihtiyacının önem kazandığı ve girdi maliyetlerinin arttığı dönemde üreticilerin yükünü hafifletmeyi amaçlayan Konya Şeker, 566 milyon 633 bin TL tutarındaki pancar sulama avansını ve 98 milyon 118 bin TL'lik ekim avansını 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü üretici ortaklarının hesaplarına yatırmaya başlıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, her zaman üreticinin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Konya Şeker olarak üretici ortaklarımızı mali açıdan desteklemek ilk önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00'den itibaren üretici ortaklarımızın hesaplarına 566 milyon 633 bin TL tutarında pancar sulama avansını ve 98 milyon 118 bin TL tutarında ekim avansını yatırmaya başlıyoruz. Toplamda 664 milyon 751 bin TL'lik ödeme gerçekleştirmiş olacağız. Çiftçilerimiz ürettikçe, bu toprakların bereket ve cömertliği devam edecek, bölge tarımının ülke tarımsal hasılasına katkısı her geçen gün artacaktır. Üreticilerimizin alın teri ve emeğinin karşılığını almasında önemli bir katkı sağlayacak olan ödemelerimizin hayırlı olmasını temenni ediyor, bereketli bir sezon diliyorum.”

(Ali Asım Erdem)