GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,616 TL
EURO
53,020 TL
STERLİN
61,249 TL
GRAM
6.661 TL
ÇEYREK
10.945 TL
YARIM
21.691 TL
CUMHURİYET
43.114 TL
KONYA Haberleri

Konya Şeker’den müjde! 567 milyon TL’lik dev ödeme çiftçilerin hesaplarına bu tarihte yatacak

Bekir Turan
İnternet editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya Şeker’den müjde! 567 milyon TL’lik dev ödeme çiftçilerin hesaplarına bu tarihte yatacak
Konya Şeker, üretici ortaklarına yönelik bakım-çapa avans ödemesiyle çiftçilere müjde verdi.

Konya Şeker, 2026-2027 kampanya dönemi kapsamında üretici ortaklarına 567 milyon 200 bin TL'lik bakım-çapa avans ödemesi yapacak.

Konya Şeker'den çiftçiye büyük destek

Tarımsal üretime ve üretimin temel yapı taşı olan çiftçilere desteğini sürdüren Konya Şeker, 567 milyon 200 bin TL'lik bakım-çapa avans ödemesini 20.05.2026 saat 17.00'de gerçekleştireceğini açıkladı. Yapılacak ödeme ile bayram öncesi çiftçilerin ekonomik olarak rahatlaması hedefleniyor.

Avans ödemesi hesaplara aktarılıyor

2026-2027 kampanya dönemi kapsamında yapılacak ödemeyle ilgili açıklama yapan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, üretici ortakların hesaplarına toplam 567 milyon 200 bin TL'lik bakım-çapa avansının aktarılacağını belirtti.

Erkoyuncu'dan üreticiye mesaj

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "2026-2027 kampanya dönemimizde üretici ortaklarımızın hesaplarına 567 Milyon 200 Bin TL'lik bakım-çapa avans ödemelerini saat 17:00 itibariyle aktarıyoruz. Ülkemiz insanının gıdaya erişiminde sıkıntı çekmemesi için tarlalarında gecesini gündüzüne katan çiftçimizin tek gündemi üretmek, çalışmak, döktüğü alın terinin karşılığını alıp rızkını temin etmek. Göreve geldiğimiz günden beri sahada çiftçimizle buluşmayı, bir bardak çaylarını içip halleşip dertleşmeyi hiç ihmal etmedik. Toprakla bütünleşmiş toprak kadar mütevazi olan çiftçimizin dertlerine derman olabilmeyi,  güçlü yarınlara ulaşmaları için elimizden geleni yapmayı birincil vazifemiz olarak görüyoruz. Bu vesile ile üretici ortaklarımıza verdiğimiz avansın hayırlı olmasını temenni ediyor, bereketli bol kazançlı bir sezon diliyorum” dedi.

(Bekir Turan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER