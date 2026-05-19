Konya Şeker’den müjde! 567 milyon TL’lik dev ödeme çiftçilerin hesaplarına bu tarihte yatacak

Konya Şeker, üretici ortaklarına yönelik bakım-çapa avans ödemesiyle çiftçilere müjde verdi.

Konya Şeker, 2026-2027 kampanya dönemi kapsamında üretici ortaklarına 567 milyon 200 bin TL'lik bakım-çapa avans ödemesi yapacak.

Konya Şeker'den çiftçiye büyük destek

Tarımsal üretime ve üretimin temel yapı taşı olan çiftçilere desteğini sürdüren Konya Şeker, 567 milyon 200 bin TL'lik bakım-çapa avans ödemesini 20.05.2026 saat 17.00'de gerçekleştireceğini açıkladı. Yapılacak ödeme ile bayram öncesi çiftçilerin ekonomik olarak rahatlaması hedefleniyor.

Avans ödemesi hesaplara aktarılıyor

2026-2027 kampanya dönemi kapsamında yapılacak ödemeyle ilgili açıklama yapan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, üretici ortakların hesaplarına toplam 567 milyon 200 bin TL'lik bakım-çapa avansının aktarılacağını belirtti.

Erkoyuncu'dan üreticiye mesaj

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "2026-2027 kampanya dönemimizde üretici ortaklarımızın hesaplarına 567 Milyon 200 Bin TL'lik bakım-çapa avans ödemelerini saat 17:00 itibariyle aktarıyoruz. Ülkemiz insanının gıdaya erişiminde sıkıntı çekmemesi için tarlalarında gecesini gündüzüne katan çiftçimizin tek gündemi üretmek, çalışmak, döktüğü alın terinin karşılığını alıp rızkını temin etmek. Göreve geldiğimiz günden beri sahada çiftçimizle buluşmayı, bir bardak çaylarını içip halleşip dertleşmeyi hiç ihmal etmedik. Toprakla bütünleşmiş toprak kadar mütevazi olan çiftçimizin dertlerine derman olabilmeyi, güçlü yarınlara ulaşmaları için elimizden geleni yapmayı birincil vazifemiz olarak görüyoruz. Bu vesile ile üretici ortaklarımıza verdiğimiz avansın hayırlı olmasını temenni ediyor, bereketli bol kazançlı bir sezon diliyorum” dedi.

(Bekir Turan)