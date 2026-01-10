Konya Şoför, Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odası’nda Ahmet Şen yeniden başkan oldu!
Konya Şoför, Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın olağan genel kurulu bugün gerçekleştirildi. Üç adayın yarıştığı genel kurulda esnaf sandık başına gitti.
Konya Şoför, Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulu bugün yoğun katılımla yapıldı. Genel kurulda divan başkanlığını Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak üstlendi.
Genel kurulda başkanlık için Murat Yağız, Serkan Alabay ve Ahmet Şen aday oldu. Adaylar kürsüye çıkarak esnafa yönelik kısa konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi ve üyeler sandık başına gitti.
AHMET ŞEN YENİDEN BAŞKAN OLDU
Yapılan seçimde kullanılan oyların 837'sini alan mevcut başkan Ahmet Şen yeniden Konya Şoför, Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın başkanı oldu.
Diğer adaylardan Murat Yağız 387, Serkan Alabay ise 313 oy aldı.
