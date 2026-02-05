Konya STK Platformu’ndan Epstein açıklaması: Bu bir arıza değil sistemin doğal çıktısıdır!

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, ABD’de Jeffrey Epstein davası kapsamında ortaya çıkan belgelere ilişkin sert bir açıklama yayımladı. Yaşanan rezaletlerin Batı sisteminin bir arızası değil, doğal bir sonucu olduğunu vurguladı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'e ait dosyaların açılmasıyla ortaya saçılan ifşalar, dünya gündemindeki yerini koruyor.



Her yeni belgenin uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdığı olayla ilgili Konya Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu da yazılı bir açıklama yaparak tepkisini dile getirdi.

Konya STK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin belgelerin ardı arkası kesilmiyor.

Her belge, dünyanın kimler eliyle ifsad edildiğini daha çok ortaya çıkarıyor, şeytanı kıskandıracak fesatlıkları görünür hale getiriyor. Dünyaya barış, demokrasi ve kadın hakları havariliği yapanların hakiki yüzleri bir bir ifşa oluyor.

Allah'ın en güzel şekilde yarattığı bazı insanların ne için, hangi rezillikler ile esfeli safilin durumuna düştükleri/düşürüldükleri tüm dünya insanlığı önünde ifşa oluyor.

Bu rezilliklerin adı büyük büyük ülkelerin yöneticileri olması, hatta dünyayı yönetme iddiası taşıyanlar olması, dünya insanlığının nasıl bir kaosa gittiğini gözler önüne seriyor.

Bu çarpık tablonun arızî bir durum olarak okunması ise meseleyi anlamaktan bizleri uzaklaştırıyor. Zira karşı karşıya kaldığımız tablo aslında batılı sistemin arızası değil, sistemin doğal çıktısıdır. Hakikate karşı yalanları, iyiliğe karşı kötülükleri, adalete karşı zulümleri benimsemenin ve savunmanın gücünün yeteceğini düşündüğü insanlara ve eşyalara dayatanların kaçınılmaz sonu budur.

İnsanlığın ve evrenin kurtuluşu, hak ve adalet merkezli inanç ve düşünce mensuplarının hakim güç haline gelmesi ve kötülükleri engellemesi ile ancak mümkün olabilir. Ortaya çıkan belgeler bu tartışılmaz gerçeği tüm dünya insanlığına bir kez daha hatırlatırken gereğini yapmaları için imkân da vermektedir.

Görülen her kötülüğe elleri ile düzeltecek inanç ve irade sahibi insanlara ihtiyaç vardır. Bu er geç gerçekleşecek, fesatçılara mutlaka hesap sorulacak, zalim ve sapık zevklere meze yapılan masum çocukların intikamı mutlaka alınacaktır."





Kaynak: Haber Merkezi