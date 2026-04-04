Konya STK Platformu’ndan Şam heyetine ev sahipliği

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Konya’ya gelen Suriye Arap Cumhuriyeti Şam Kırsal Valisi Amer Alsheıkh ve beraberindeki heyeti üye kuruluşlardan Enderun Eğitim Vakfı’nın ev sahipliğinde misafir etti.

Ziyaret kapsamında; sivil toplumun toplum üzerindeki rolü, yürütülen insani yardım faaliyetleri, sosyal dayanışma çalışmaları ve bölgesel iş birliği imkanları üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu. Platformun yürüttüğü projeler ile Konya'daki sivil toplum yapısı hakkında heyete bilgilendirme yapılırken karşılıklı tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, önümüzdeki süreçte hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar ve iş birliği fırsatları da ele alındı. Konya STK Platformu, nazik ziyaretlerinden dolayı Şam Kırsal Valisi Amer Alsheıkh ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. 

Kaynak: Haber Merkezi

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER