Konya Tarım Fuarı’nda Başkan Altay ve minik taraftardan gülümseten diyalog
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tarım Fuarı’nda sohbet ederken minik bir Konyaspor taraftarının “Konyaspor doğutturdu” sözleri ve kendine has samimi üslubuyla sosyal medyada günün en çok gülümseten anlarından biri haline geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da düzenlenen Tarım Fuarı'nda vatandaşlarla bir araya gelirken küçük bir ziyaretçiyle yaşadığı keyifli diyalogla dikkat çekti.
Konyaspor Sohbeti Kahkaha Dolu Anlar Yarattı
Konyaspor üzerine yapılan sohbet sırasında minik taraftarın verdiği cevaplar, hem Başkan Altay'ı hem de çevredeki vatandaşları güldürdü.
"Konyaspor Doğutturdu Bu Sene”
Çocuğun Konyaspor hakkında kullandığı "Konyaspor doğutturdu” ifadesi, fuarda günün en dikkat çeken ve gülümseten anı olarak öne çıktı. Başkan Altay'ın çocuğun kendine has anlatımına verdiği samimi ve esprili tepkiler, fuar alanında keyifli anlar yaşanmasını sağladı.
Sosyal Medyada Yoğun İlgi
Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü. Pek çok kişi, minik taraftarın doğallığını ve ortaya çıkan diyalogun samimiyetini öven yorumlar yaptı.
Başkan Altay'dan Forma ve Maç Sözü
Minik taraftarın Konyaspor ve Galatasaray sevgisini göz önünde bulunduran Başkan Altay, gelecek yıl oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçı için söz verdi. Ayrıca küçük taraftara Konyaspor forması hediye edeceğini de açıkladı.
