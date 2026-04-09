GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,618 TL
EURO
52,046 TL
STERLİN
60,002 TL
GRAM
6.843 TL
ÇEYREK
11.639 TL
YARIM
23.210 TL
CUMHURİYET
45.954 TL
KONYA Haberleri

Konya TÜMOSAN kavşağında son durum ne? Şehrin trafiğini rahatlatacak proje

- Güncelleme Tarihi:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ikinci etap çalışmaları kapsamında inşası süren TÜMOSAN Kavşağı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Altay, “TÜMOSAN Kavşağı’na yaptığımız kavşakla trafiği yukarıya alacağız, tramvay alttan gelerek Aslım Caddesi’nin refüjüne bağlanmış olacak. İnşallah Mayıs ayı içerisinde köprünün kirişlerini yetiştirmeyi ve sonbaharda da buradaki imalatlarımızı tamamlamayı planlıyoruz. Şehir Hastanesi-Stadyum Hattımız tamamlandığında şehrimize 21.1 kilometrelik yeni bir tramvay hattı kazandırmış olacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu’na, Altyapı Genel Müdürümüz Yalçın beye teşekkür ediyorum” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ikinci etap çalışmaları kapsamında TÜMOSAN Kavşağı'nın yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.  

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapım çalışmaları devam eden TÜMOSAN Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

Konya tarihine geçecek önemli altyapı yatırımları gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Altay, şu anda imalatına devam ettikleri ve bu yıl başlanacaklarla birlikte 54 kilometrelik yeni raylı sistem hattını Konya'ya kazandıracaklarını söyledi. 

SONBAHARDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Projenin önemli aşamalarından birisinin Şehir Hastanesi-Stadyum tramvay hattı olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Bir etabını Konya Büyükşehir Belediyesi olarak biz yürütüyoruz. İkinci etabı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülüyor. Şu anda TÜMOSAN Kavşağı'ndayız. Buraya bir kavşak inşa ediyoruz, trafiği yukarıya alacağız. Tramvay alttan gelerek Aslım Caddesi'nin refüjüne bağlanmış olacak. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu tür işler zahmetli, maliyetli ve zaman gerektiren işler ama sahada ekiplerimiz büyük bir gayretle çalışıyor. İnşallah Mayıs ayı içerisinde köprünün kirişlerini yetiştirmeyi ve sonbaharda da buradaki imalatlarımızı tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

"HATTIMIZ TAMAMLANDIĞINDA ŞEHRİMİZE 21.1 KİLOMETRELİK YENİ BİR TRAMVAY HATTI KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ”
 
Proje kapsamında Otogar Kavşağı'nda da çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği bilgisini paylaşan Başkan Altay, "Şehir Hastanesi-Stadyum Hattımız tamamlandığında şehrimize 21.1 kilometrelik yeni bir tramvay hattı kazandırmış olacağız. Yeni sanayi sitelerine, sanayi alanlarına, stadyuma ve Şehir Hastanesi'ne Konyalılar artık raylı sistemle ulaşmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İşçisinden mühendisine kadar çok büyük emekler var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'na, Altyapı Genel Müdürümüz Yalçın beye teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
