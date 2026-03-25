Konya Valiliği duyurdu! Bu tarihlere dikkat

Konya Valiliği, Çelik Kubbe-Anadolu Tatbikatı kapsamında görev yapacak askeri uçakların belirli tarihlerde ses üstü hızlara ulaşabileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bu durumun patlama benzeri yüksek seslere yol açabileceği belirtilerek vatandaşların paniğe kapılmaması istendi.
TATBİKAT TARİHLERİ VE SAATLERİ
Valilik tarafından paylaşılan bilgilere göre tatbikat kapsamında uçuşlar şu tarihlerde gerçekleştirilecek:
01 Nisan 2026: 10:00 – 12:00 saatleri arasında 02 Nisan 2026: 14:00 – 17:00 saatleri arasında
Belirtilen zaman dilimlerinde savaş uçaklarının ses üstü hızlara çıkabileceği ve bu nedenle sonik patlama etkisiyle yüksek sesler duyulabileceği ifade edildi.
VATANDAŞLARA "PANİK YAPMAYIN” ÇAĞRISI
Yetkililer, duyulacak seslerin tatbikat kapsamında planlı faaliyetlerden kaynaklandığını vurgulayarak, herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını bildirdi. Açıklamada, özellikle yüksek seslerin endişeye neden olabileceği ancak bunun normal bir tatbikat sürecinin parçası olduğu belirtildi.
