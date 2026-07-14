Konya Valisi Akın’ın 15 Temmuz mesajı: “Türkiye Geçilmez“ iradesini her daim diri tutacağız

Konya Valisi İbrahim Akın, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Akın'ın mesajı şöyle:

"Kıymetli Konyalı Hemşehrilerim, Bundan tam 10 yıl önce, 15 Temmuz 2016 tarihinde, karanlığın en koyu anında Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbaline, milletimizin istiklal ve iradesine pranga vurmak isteyen hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık.

Bugün, o karanlık geceyi inanç ve dirayetiyle aydınlığa kavuşturan millî direnişimizi gururla yâd ediyor; canı pahasına vatanımızı savunan kahramanlarımızın aziz hatıralarını yüreğimizde taşıyoruz. Ancak o gece şer odaklarının unuttuğu ve asla hesaba katamadığı bir güç vardı: Milletimizin sarsılmaz imanı, vatan sevdası ve bükülmez bileği…

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara akın eden necip milletimiz; tanklara, uçaklara ve kurşunlara karşı göğsünü siper ederek bir kez daha demokrasi ve kahramanlık destanı yazmıştır.

Selçuklu'nun muazzam payitahtı, Hazreti Mevlânâ'nın sevgi ve hoşgörü şehri Konya'mız; o tarihî gecede manevi ruhuna ve şanlı geçmişine yakışan asil bir duruş sergilemiştir. Sela seslerinin semaya yükseldiği ilk andan itibaren Konya'mız, tüm Türkiye ile beraber tek yürek olmuş; meydanları dolduran yüz binlerce hemşehrimiz vatana olan sadakatini birlik, beraberlik ve kardeşlikle mühürlemiştir.

Konya'mız o gece, istiklal ateşinin en gür yandığı ve hainlerin kirli heveslerini kursağında bırakan aşılmaz bir kale olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

15 Temmuz, bu toprakların ilelebet Türk yurdu kalacağının ve şanlı al bayrağımızın gönderden asla inmeyeceğinin tüm dünyaya açık bir ilanıdır. Bizler, bu mukaddes topraklarda özgürce yaşamamızı sağlayan kahramanlarımızı asla unutmayacak; o gece sergilenen "Türkiye Geçilmez" iradesini her daim diri tutacağız. Birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize kasteden hiçbir hain odağa asla geçit

vermeyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün yıl dönümünde; canlarını bu mübarek vatan uğruna feda eden 15 Temmuz şehitlerimize, vatan savunmasında toprağa düşen tüm şühedaya Allah'tan rahmet diliyor, mukaddes hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Fedakârlıklarıyla tarihin akışını değiştiren, gazilik mertebesine erişen kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Millî iradeye, devletine ve demokrasisine sahip çıkan tüm Konyalı hemşehrilerimi en kalbi duygularımla

selamlıyor; 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüzü tebrik ediyorum.''

Kaynak: Haber Merkezi