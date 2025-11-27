Konya ve Alanya arasında iş birliği imzalandı: 405 kilometrelik tarihi yol yeniden hayat bulacak!

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi arasında “Keykubad Göç ve Kervan Yolu Projesi” kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Anadolu'nun binlerce yıllık tarihini, eşsiz doğasını ve yaşayan kültürünü bir araya getiren Keykubad Göç ve Kervan Yolu projesinde en önemli bir adım daha atıldı.

"ALANYA BELEDİYEMİZİN BİZİMLE İŞ BİRLİĞİ YAPMASINA ÇOK MEMNUN OLDUK”

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ve Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak'ın katılımıyla düzenlenen programda, projenin hayata geçirilmesi ve geliştirilmesi için kapsamlı bir protokole imzalar atıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, projenin önemine değinerek, "Konya'nın turizm destinasyonlarına bir yenisini daha eklemiş oluyoruz. Keykubad Yolu, bugün için 405 kilometrelik uzunluğuyla ecdadımızın ayak izinde yeni bir yolculuk güzergahı oluşturuyor. Tarihi bağlarımızın olduğu Alanya ile ortak iş birliği yaparak hem tarihi eserlerin canlandırılması hem turizm güzergahının oluşturulması hem de meraklıları için cazip bir güzergah olmasından dolayı bu konuda heyecanlıyız. Alanya Belediyemizin bizimle iş birliği yapmasına çok memnun olduk. Başkan Yardımcısı Murat beyin şahsında Alanya Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum. Protokolün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

"TARİHTEN GELEN GÖÇ VE KERVAN YOLLARI BUNDAN SONRA BİZİ BİRBİRİMİZE DAHA DA SIKI BAĞLAYACAK”

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak da imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyerek, "Kadim Selçuklu şehirlerinden iki tanesi Konya ve Alanya, etle tırnak gibi. Alanya dönem dönem Konya vilayetine bağlanmış ve tarihsel köklerimiz bizi birbirimizden ayırmayacak derecede de kuvvetli. Bizim Alanyalı yörüklerimizin önemli bir kısmı Konya vilayeti sınırları içerisinde yaylaklarına gelmekte. Tarihten gelen göç ve kervan yolları bundan sonra bizi birbirimize daha da sıkı bağlayacak. Hem ecdadımızın Selçuklu kültürünün ve medeniyetinin izlerini koruyup yaşatacağız hem de turizmimizi çeşitlendirip dünyada son zamanlarda önemi giderek artan doğa sporları ve doğa turizmini biz de kendi beldemizde canlandırmış olacağız” dedi.

TARİHE MİRAS BIRAKILACAK

Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın iki başkentini birleştiren ve Torosların kalbinden geçen kadim kervan yolu, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi'nin attığı tarihi imzalarla yeniden hayat buluyor. İmzalanan protokol ile 405 kilometrelik "Keykubad Göç ve Kervan Yolu”, uluslararası bir kültür ve turizm rotası olarak geleceğe miras bırakılacak.

ORTAK AKLIN VE GENİŞ İŞ BİRLİĞİNİN ESERİ

Keykubad Göç ve Kervan Yolu, kamu, akademi ve sivil toplumun örnek bir iş birliğiyle şekillendi.

Konya ve Alanya Belediyeleri ile Valiliklerin himayesinde, Orman Bölge Müdürlüklerinin desteğiyle hayata geçirilen projenin bilimsel altyapısı Prof. Dr. Hasan Bahar, Prof. Dr. Necmi Uyanık, Prof. Dr. Mehmet Hacıgökmen ve Prof. Dr. Osman Doğanay gibi saygın akademisyenlerin çalışmalarıyla oluşturuldu. Antalya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ADDK) Başkanı Tuncer Koç ve Arkeolog Osman Yılmaz gibi saha araştırmacılarının tutkulu keşifleri ise unutulmuş patikaları gün yüzüne çıkardı.

GELECEK HEDEFİ: 1000 KİLOMETRELİK KÜLTÜR AĞI

Atılan imzalarla birlikte proje yeni bir evreye geçiyor. Mevcut 405 kilometrelik rotanın, Manavgat-Kubadabad Sarayı, Taşatan ve Akdağ gibi yeni güzergahlarla 1000 kilometreye çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca, sadece yürüyüşçüler için değil, bisiklet ve off-road tutkunları için de özel parkurlar oluşturularak bölgenin turizm potansiyelinin çeşitlendirilmesi planlanıyor.

Bu tarihi iş birliğinin, bölgeye sürdürülebilir turizm, kırsal kalkınma ve kültürel mirasın korunması gibi alanlarda büyük katkılar sunması bekleniyor.

Keykubad Göç ve Kervan Yolu, artık tüm doğa ve tarih tutkunlarını, medeniyetlerin buluştuğu bu eşsiz serüveni keşfetmeye davet ediyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu