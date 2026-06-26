Konya ve Antalya merkezli 24 ilde eş zamanlı baskın! Ehliyet sınavındaki usulsüzlük ağına darbe

Konya ve Antalya merkezli olarak 24 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, yazılı ehliyet sınavlarında teknolojik ekipman kullanarak usulsüzlük yaptığı belirlenen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düğmeye basıldı. Operasyonda 262 şüphelinin yakalanması hedefleniyor.
TEKNİK EKİPMANLA KOPYA DÜZENEĞİ KURDULAR
Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Konya ve Antalya İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda, yazılı sürücü belgesi sınavına giren adayların üzerlerine gizli teknik ekipman yerleştirilerek usulsüz şekilde sınavı geçmelerini sağlayan organize bir suç ağı deşifre edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin sistemli şekilde haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
24 İLDE 262 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda Konya ve Antalya İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 24 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 262 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi