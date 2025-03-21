Konya’ya bahar sinyalleri veriliyor! Konya’da hafta sonu hava nasıl? İşte Konya 5 günlük hava durumu
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Konya’da soğuk hava yerini bahar sıcaklıklarına bırakıyor. Hafta sonu ve yeni haftayla birlikte kentte sıcaklıklar hissedilir derecede artacak. Konya’nın yarın ki hava durumu ne? İşte Konya, Selçuklu, Meram, Karatay ve diğer ilçelerin 5 günlük hava durumu..
Yer Yer Hafif Kar Yağışı Görülebilir
Konya'da 21 Mart Cuma günü yer yer hafif kar yağışı bekleniyor. Ancak geçtiğimiz çarşamba ve perşembe günlerine göre sıcaklıklarda belirgin bir artış yaşanıyor. Bugün hava sıcaklığı 4-5 derece yükselerek soğuk havanın etkisini azaltıyor.
Hafta Sonu Konya Isınmaya Başlıyor
Hafta sonu itibarıyla sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. 22 Mart Cumartesi günü kent merkezinde hava sıcaklığı 7 dereceye çıkarken, 23 Mart Pazar günü ise 15 dereceye kadar ulaşacak.
Yeni Haftada Bahar Havası Hakim Olacak
Konya'da önümüzdeki hafta sıcaklıklar daha da artarak bahar havası etkisini gösterecek.
Kent merkezinde sıcaklık 23 dereceye kadar çıkarken, bazı ilçelerde 25 dereceye ulaşması bekleniyor. Yeni hafta boyunca kar yağışı beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin ediliyor.
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