KONYA Haberleri

Konya’ya bir uyarıda AKOM’dan! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor! Bir anda bastıracak

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’ya bir uyarıda AKOM’dan! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor! Bir anda bastıracak
Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji’den alınan güncel verilere göre Konya’da çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve yer yer kar yağışı etkili olacak. Konya’da sağanak yağış ne zaman, Konya’da sağanak kaç gün sürecek? İşte detaylar...

Konya'da beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve kar yağışı öncesinde uyarılar peş peşe yapılıyor. Saatlerce sürmesi beklenen sağanak yağışın 31 ilçede etkili olması tahmin ediliyor. Konya'da sağanak yağış ne zaman, Konya'ya yağış ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kar yağışı etkili olacak? İşte ayrıntılar ve AKOM'dan yapılan önemli uyarı...

AKOM UYARDI!

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda sağanak ve kar yağışı konusunda vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamaya göre, şehir genelinde hafta boyunca havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Cuma, Cumartesi, Pazar, Salı ve Çarşamba günleri aralıklı yağmur görüleceği belirtildi. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

KONYA'DA O TARİH ARALIĞINA DİKKAT: KUVVETLİ GELİYOR!

AKOM, 6 Şubat Cuma günü rüzgârın yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esebileceğini bildirerek, özellikle açık alanlarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların oluşabilecek risklere karşı tedbirli olmasında fayda var. 

KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

AKOM'un yaptığı açıklamada, özellikle kentin yüksek rakımlı bölgelerinde akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebileceği belirtildi.

AKOM paylaşımında;

"Şehrimiz genelinde hafta boyunca havanın parçalı ve çok bulutlu, Cuma, Cumartesi, Pazar, Salı ve Çarşamba günleri aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklenmektedir. Cuma günü rüzgârın yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Beklenen yağış ve fırtınaya bağlı olarak; yüksek kesimlerde kar nedeniyle görüş mesafesinde azalma, çatı uçmaları ile ağaç ve direk devrilmelerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

Beklenen yağış ve fırtına nedeniyle yüksek kesimlerde kar yağışı sonucu görüş mesafesinde azalma, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

(Berna Ata)

