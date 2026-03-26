Konya’ya bir yenisi daha geliyor! Tek çatıda yeni yaşam merkezi

Konya’ya bir yenisi daha geliyor! Tek çatıda yeni yaşam merkezi
Selçuklu Belediyesi ve hayırsever işbirliğinde Yazır Mahallesi’ne kazandırılacak olan mahalle külliyesinin yapımı devam ediyor. Cami, çocuk mektebi, sağlık merkezi ve millet kıraathanesini tek çatıda buluşturacak kompleks mahallenin yeni yaşam merkezi olacak.

Selçuklu Belediyesi, Türkiye'ye örnek teşkil eden "Mahalle Külliyesi" anlayışını yeni bir yatırımla güçlendirmeye devam ediyor.

Hacıkaymak Mahallesi'nde hayata geçirilen ve vatandaşlardan büyük beğeni toplayan modelin bir yenisi de Yazır Mahallesi'nde yükseliyor. Yapımı titizlikle sürdürülen mahalle külliyesi; eğitim, sağlık ve sosyal alanlarıyla bölge sakinlerine kapsamlı hizmet sunmaya hazırlanıyor.

Tamamlandığında, içerisinde yer alacak çocuk mektebi ile miniklere ilk eğitim deneyimlerini yaşayacak olan külliye, aile sağlığı merkezi ile de her yaştan vatandaşa sağlık hizmeti sunulacak. Projede millet kıraathanesi ise mahalle sakinlerinin bir araya gelip sosyal bağlarını güçlendireceği önemli bir yaşam alanı olarak yer alacak.

"Başkan Pekyatırmacı, "Külliye inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor"

Selçuklu Belediyesi ve hayırseverler işbirliği ile Yazır Mahallesi'ne eğitim, sağlık ve sosyal yaşamı bir araya getirecek yeni külliye projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı," Hacıkaymak Mahallemizde hayata geçirdiğimiz ve hemşehrilerimizden yoğun ilgi gören bu uygulamanın bir yenisini Yazır Mahallemize kazandıracak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezinde caminin bulunduğu bu yapıda, çocuk mektebimiz, millet kıraathanemiz ve aile sağlığı merkezi gibi donatılar da yer alacak. Külliye inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. Proje  kapsamında cami ve çocuk mektebinin yapımı hayırseverimiz tarafından yürütülmekte. Selçuklu Belediyesi olarak, biz de millet kıraathanesini yapıyoruz.  Çocuklarımızın ihtiyaçlarına öncelik verdiğimiz bu projeyle, onlara güvenli bir oyun ve öğrenme ortamı sunarken, her yaştan hemşehrimizi de ortak bir yaşam alanında buluşturuyoruz. Böylece burası, herkesin rahatça vakit geçirebileceği ve sosyal hayatın canlı tutulduğu bir yaşam merkezi haline gelecek. Yapım aşamalarında da paydaşlarımızla süreci yakından takip ediyor ve ihtiyaç duyulan noktalara hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Selçuklumuza değer katacak yeni yatırımları bir bir hayata geçirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

