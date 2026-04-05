Konya’ya getirdikleri çalıntı tırı Nusaybin’de dolandırıcılara kaptırdılar

Konya’ya getirdikleri çalıntı tırı Nusaybin’de dolandırıcılara kaptırdılar
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çalıştığı firmaya ait tırı arkadaşıyla birlikte çalarak satmaya çalışan şoförün akılalmaz planı hüsranla bitti.

Çaldıkları aracı Mardin Nusaybin'de dolandırıcılara kaptıran ve elleri boş dönen şüpheliler, polise gidip "Tır çalındı" ihbarı yapınca güvenlik kameralarına takılarak tutuklandı.

GPS'i kapatıp Konya'ya götürdüler

Edinilen bilgiye göre olay, 29 Mart Pazar günü meydana geldi. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bir firmada şoför olarak çalışan M.Ç., arkadaşı İ.E. ile birlikte idaresindeki tırı çalmak için plan yaptı. Gece saatlerinde tırın GPS sistemini devre dışı bırakan şahıslar, aracı 10 dakika içerisinde otoparktan kaçırarak parçalamak veya satmak amacıyla Konya'ya götürdü. Ancak Konya'daki şahıslar, aracın ruhsatı olmadığı gerekçesiyle tırı almaktan vazgeçti.

Hırsızları Nusaybin'de dolandırdılar

Konya'da alıcı bulamayan M.Ç. ve İ.E., rotayı bu kez Mardin'in Nusaybin ilçesine çevirdi. Burada irtibat kurdukları bir kişiye tırı teslim eden ikili, hayatlarının şokunu yaşadı. Nusaybin'deki alıcı, şüphelilere herhangi bir ödeme yapmadan tırı alarak kayıplara karıştı. Çaldıkları tırı kendi elleriyle dolandırıcılara kaptıran ve paralarını alamayan şüpheliler, çaresizce Ereğli'ye geri dönmek zorunda kaldı.

"Mağdur" rolü kameralara takıldı

Ereğli'ye döndükten sonra dikkati başka yöne çekmek isteyen şoför M.Ç., Gülüç Polis Merkezi'ne giderek mağdur rolü oynadı ve şirket tırının kimliği belirsiz kişilerce çalındığı yönünde sahte ihbarda bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığında gerçeği kısa sürede ortaya çıkardı. Görüntülerde tırı bizzat M.Ç. ve arkadaşı İ.E.'nin çaldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan M.Ç. ve İ.E., emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin Nusaybin'de kaptırdığı tırın bulunması için başlatılan çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

