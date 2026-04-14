GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,712 TL
EURO
52,585 TL
STERLİN
60,598 TL
GRAM
6.868 TL
ÇEYREK
11.723 TL
YARIM
23.294 TL
CUMHURİYET
46.121 TL
KONYA Haberleri

Konya'ya gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Konya'da bugün, yarın hava nasıl, kar var mı?

- Güncelleme Tarihi:

Konya’ya gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Konya’da bugün, yarın hava nasıl, kar var mı?

Konya ve ilçelerinde önümüzdeki günlerde hava koşullarında dikkat çekici bir değişim yaşanacak. Haftanın ilk günlerinde pus ve parçalı bulutlu hava etkili olurken, hafta sonuna doğru gök gürültülü sağanak yağışların bölge genelinde etkisini artırması bekleniyor.

İLK GÜNLERDE PUS VE PARÇALI BULUTLU HAVA ETKİLİ

Haftanın başlarında Konya merkezi başta olmak üzere özellikle Derbent, Doğanhisar, Ereğli ve Beyşehir gibi ilçelerde puslu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar genellikle 18-21 derece bandında seyredecek. Çarşamba ve Perşembe günleri ise parçalı bulutlu bir gökyüzü öne çıkıyor. Bu günlerde sıcaklıklar yer yer 22-23 dereceye kadar yükselerek bahar havasını hissettirecek.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Hafta ortasında özellikle Çumra, Cihanbeyli ve Akşehir çevrelerinde sıcaklıkların artışı dikkat çekiyor. Gündüz değerleri 20 derecenin üzerine çıkarken, bazı ilçelerde 23 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 6-11 derece aralığında kalacak. Bu durum, gün içi sıcaklık farklarının hissedilmesine neden olabilir.

HAFTA SONUNA DOĞRU SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Cuma gününden itibaren ise hava koşulları belirgin şekilde değişiyor. Konya merkezi ve birçok ilçede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ereğli'de sıcaklık 26 dereceye kadar çıkarken ani yağış geçişleri görülebilir. Cumartesi günü de yağışların devam etmesi ve sıcaklıkların 14-17 derece seviyelerine gerilemesi öngörülüyor.

Yetkililer, özellikle hafta sonu planı yapacak vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
