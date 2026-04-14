Konya’ya gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Konya’da bugün, yarın hava nasıl, kar var mı?

Konya ve ilçelerinde önümüzdeki günlerde hava koşullarında dikkat çekici bir değişim yaşanacak. Haftanın ilk günlerinde pus ve parçalı bulutlu hava etkili olurken, hafta sonuna doğru gök gürültülü sağanak yağışların bölge genelinde etkisini artırması bekleniyor.

İLK GÜNLERDE PUS VE PARÇALI BULUTLU HAVA ETKİLİ

Haftanın başlarında Konya merkezi başta olmak üzere özellikle Derbent, Doğanhisar, Ereğli ve Beyşehir gibi ilçelerde puslu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar genellikle 18-21 derece bandında seyredecek. Çarşamba ve Perşembe günleri ise parçalı bulutlu bir gökyüzü öne çıkıyor. Bu günlerde sıcaklıklar yer yer 22-23 dereceye kadar yükselerek bahar havasını hissettirecek.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Hafta ortasında özellikle Çumra, Cihanbeyli ve Akşehir çevrelerinde sıcaklıkların artışı dikkat çekiyor. Gündüz değerleri 20 derecenin üzerine çıkarken, bazı ilçelerde 23 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 6-11 derece aralığında kalacak. Bu durum, gün içi sıcaklık farklarının hissedilmesine neden olabilir.

HAFTA SONUNA DOĞRU SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Cuma gününden itibaren ise hava koşulları belirgin şekilde değişiyor. Konya merkezi ve birçok ilçede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ereğli'de sıcaklık 26 dereceye kadar çıkarken ani yağış geçişleri görülebilir. Cumartesi günü de yağışların devam etmesi ve sıcaklıkların 14-17 derece seviyelerine gerilemesi öngörülüyor.

Yetkililer, özellikle hafta sonu planı yapacak vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor.

