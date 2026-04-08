Konya’ya kış geri geliyor! Lapa lapa kar yağacak

Meteoroloji tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Konya genelinde etkili olacak yağışlı hava dalgası dikkat çekiyor. Bugün itibarıyla başlayan sağanak yağışların hafta sonuna kadar sürmesi beklenirken, bazı ilçelerde kar ve karla karışık yağmur da görülecek.

BUGÜN 31 İLÇEDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ

8 Nisan Çarşamba günü, yani bugün, Konya'nın 31 ilçesinin tamamında sağanak yağış bekleniyor. Gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürecek yağışların, özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.

YAĞIŞLAR CUMA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji verilerine göre sağanak yağışlı hava, 10 Nisan Cuma gününe kadar Konya genelinde etkisini sürdürecek. Vatandaşların ani su baskınları ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması isteniyor.

BAZI İLÇELERDE KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

10 Nisan Cuma günü itibarıyla Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük ilçelerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Öte yandan bazı ilçelerde kar yağışının doğrudan etkili olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR EKSİ DERECELERE KADAR DÜŞECEK

Karla birlikte etkisini artıracak soğuk hava dalgası nedeniyle bazı ilçelerde gece sıcaklıklarının -3 ila -4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Kar yağışının 11 Nisan Cumartesi günü de yer yer devam edeceği, yağışlı havanın ise 12 Nisan Pazar günü de Konya genelinde etkili olmayı sürdüreceği bildirildi.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.

