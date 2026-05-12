Konya’ya komşu şehrin kadın belediye başkanı AK Parti’ye geçti! Rozeti Erdoğan taktı

AK Parti’ye katılacağı için huzurlu olduğunu söyleyen Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkezi’ne geldi. Akabinde de, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köksal’a konuşmasının ardından rozetini taktı.

CHP şu sıralar, yolsuzluk ve rüşvetle anılıyor. Bazı belediye başkanları, rüşvet ve yolsuzluk sarmalı içinde etkin pişmanlıktan ifadeler veriyor.

Bu ifadeler, CHP Genel Merkezi'ne ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kadar uzanmış durumda.

CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet sarmalına bulaşmak istemeyenler ise partisini değiştirmek ve daha sağlıklı bir ortamda görev yapmak istiyor.

Bu isimlerden birisi olan CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye geçmeye karar verdi.

GENEL MERKEZE GELDİ

CHP'nin kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak yüksek disiplin kuruluna sevk ettiği Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'nin Ankara'daki Genel Merkezi'ne giriş yaptı.

TOPLANTI SALONUNA GEÇTİ

AK Parti Genel Merkezi'ne gelen Başkanı Burcu Köksal, rozeti takılmak üzere AK Parti İl Başkanları toplantısının yapılacağı salona geçti.

"İLKELERİMİZİ BENİMSEYEN HERKESE KAPIMIZI ARDINA KADAR AÇTIK"

Konuşmasında, AK Parti'nin 25 yıldır aynı çizgide siyaset yaptığını söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 25 yıl önce partimizi kurarken gerilim siyasetine son vereceğimizi, siyasete yeni bir soluk getireceğimizi, Türkiye'de siyasetin aktığı nehrin yatağını değiştireceğimizi vurgulamış; milletimizin tüm renklerini partimiz bünyesinde buluşturmaya gayret edeceğimizi deklare etmiştik.

Geride kalan 25 yılda AK Parti'nin Türk siyasetinin merkezi olma vasfının örselenmesine hiçbir şekilde müsaade etmedik.

Hayat tarzı, kökeni, meşrebi veya mezhebi ne olursa olsun; Türkiye merkezli düşünen, ilkelerimizi benimseyen herkese kapımızı ardına kadar açtık. Bugün de aynı çizgide siyaset yapmaya devam ediyoruz.

Anadolu'yu, Trakya'yı, yedi coğrafi bölgemizin tamamını ve 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak; ülkesine, milletine ve şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz.

Bu vesileyle, Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek olan Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize 'Aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz' diyorum.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ROZETİNİ TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında AK Parti'ye katılan Burcu Köksal'a "Hoşgeldin." dedi.

Erdoğan, konuşmasının ardından Köksal'a parti rozetini taktı.

6 CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ BERABERİNDE AK PARTİ'YE KATILACAK

Burcu Köksal'la beraber CHP'li 6 belediye meclis üyesinin, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katılacağı öğrenildi.

MECLİSTE ÇOĞUNLUK DEĞİŞEBİLİR

Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nde mevcut tabloya göre CHP'nin 23 meclis üyesi bulunuyordu. Belediye Başkanı Burcu Köksal da CHP'den seçilmişti.

Mecliste ayrıca 12 AK Partili ve 2 MHP'li üye yer alıyordu.

Eğer kulislerde konuşulduğu gibi Burcu Köksal ile birlikte toplantıya katılmayan 6 CHP'li meclis üyesi de AK Parti'ye geçerse, Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nde çoğunluk değişmiş olacak.

AK PARTİ SAYISAL ÜSTÜNLÜĞÜ ELE ALACAK

Bu senaryoya göre mecliste CHP'nin üye sayısının 17'ye, AK Parti'nin üye sayısının ise 18'e yükselmesi bekleniyor.

Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın da AK Parti'ye geçmesiyle birlikte AK Parti, belediye yönetiminde sayısal üstünlüğü ele geçirmiş olacak.

