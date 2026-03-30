Konya’ya kuvvetli yağış geliyor! Bu tarihe dikkat: İşte Konya 5 günlük hava durumu

Konya ve ilçelerinde 31 Mart'tan (yarın) itibaren hava durumu belirgin şekilde değişiyor. 1 Nisan Çarşamba gününden itibaren yağışlı hava tüm kent genelinde etkisini göstermeye başlıyor. Özellikle Konya merkezde sıcaklıklar 16–18 derece bandında seyrederken, gece saatlerinde ise 3–5 dereceye kadar düşüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Meteorolojik verilere göre 2 Nisan Perşembe günü Konya merkez başta olmak üzere birçok ilçede kuvvetli yağış bekleniyor. Akşehir, Cihanbeyli, Çumra ve Ereğli gibi ilçelerde de yağmur etkisini artıracak. Günlük sıcaklıklar 19–21 dereceye kadar yükselse de yağış nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük olacak. Yetkililer ani su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

HAFTA SONUNA DOĞRU SICAKLIKLAR DÜŞECEK

3 Nisan Cuma günü yağış devam ederken, 4 Nisan Cumartesi günü bazı ilçelerde yağışın yerini çok bulutlu havaya bırakması bekleniyor. Özellikle Emirgazi ve Ereğli'de hafta sonuna doğru yağış azalırken bulutluluk artacak. Sıcaklıklar ise genel olarak 13–17 derece aralığında seyredecek. Gece sıcaklıklarının düşük olması nedeniyle sabah saatlerinde serin hava etkisini sürdürecek.

Genel tabloya bakıldığında Konya genelinde hafta boyunca yağışlı ve serin bir hava hakim olacak.

İŞTE KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU