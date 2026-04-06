Konya’ya Nisan sürprizi! İlçe beyaz örtüyle kaplandı: Sürücüler zor anlar yaşadı

Konya'nın Akören ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'nden gelen son görüntüler, bölgede kar yağışının etkisini artırdığını ortaya koydu. Yüksek rakımlı alanlarda başlayan kar, akşam saatleri itibarıyla yerleşim yerlerini beyaz örtüyle kapladı.
KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRIYOR
Güneye doğru ilerleyen hava sistemleriyle birlikte, özellikle yüksek kesimlerden kar haberleri gelmeye başladı. Akören – Avdan hattında akşam saatlerinde başlayan yağışın kısa sürede zemini tuttuğu ve bölgenin tamamen beyaza büründüğü görüldü. Uzmanlar, ilerleyen saatlerde kar örtüsünün görüldüğü yerlerin sayısında ciddi artış yaşanabileceğini belirtiyor.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Bölgeden gelen görüntülerde bir sürücünün aracını karlı yolda ilerletmeye çalıştığı anlar dikkat çekti. Yolun kayganlaşması nedeniyle araçların kontrollü şekilde ilerlediği gözlemlenirken, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor. Özellikle gece saatlerinde buzlanma riskinin artabileceği ifade ediliyor.
KAR ÖRTÜSÜ GENİŞ ALANA YAYILABİLİR
Meteorolojik değerlendirmelere göre, kar yağışının ilerleyen saatlerde daha geniş alanlarda etkili olması bekleniyor. Akören ve çevresindeki kırsal mahallelerde kar kalınlığının artabileceği, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.
(Meltem Aslan)