Konya’ya sağanak yağış geliyor! Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın merkez ilçesi dahil olmak üzere 31 ilçeyi kapsayan beş günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Konya yeni haftaya dondurucu soğuklarla girerken, bazı ilçelerde kar yağışı bekleniyor.

KONYA HAFTAYA -12 DERECEYLE BAŞLIYOR

Tahminlere göre Konya genelinde gece sıcaklıkları haftanın ilk günlerinde -12 dereceye kadar düşecek. Özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının etkili olması beklenirken, vatandaşların tedbirli olması istendi. Soğuk hava dalgasının hafta boyunca etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

BAZI İLÇELERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji verilerine göre 19 Ocak Pazartesi günü Emirgazi, Ereğli, Halkapınar ve Karapınar ilçelerinde kar yağışı bekleniyor. Bu ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, sürücüler için dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

HAFTA SONUNA DOĞRU YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Rapora göre 22 Ocak Perşembe ve 23 Ocak Cuma günü Konya'nın merkez dahil 31 ilçesinde yağışlı hava etkili olacak. Gece hava sıcaklıkları hafta başında -12 dereceye kadar düşerken, hafta sonuna doğru sıcaklıkların -1 ile -3 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı vatandaşların güncel tahminleri takip etmesini öneriyor.

