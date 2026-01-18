GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,37
EURO
50,28
STERLİN
58,08
GRAM
6.519,99
ÇEYREK
10.722,71
YARIM ALTIN
21.327,20
CUMHURİYET ALTINI
42.519,97
KONYA Haberleri

Konya’ya sağanak yağış geliyor! Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

- Güncelleme Tarihi:

Konya’ya sağanak yağış geliyor! Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın merkez ilçesi dahil olmak üzere 31 ilçeyi kapsayan beş günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Konya yeni haftaya dondurucu soğuklarla girerken, bazı ilçelerde kar yağışı bekleniyor.

KONYA HAFTAYA -12 DERECEYLE BAŞLIYOR

Tahminlere göre Konya genelinde gece sıcaklıkları haftanın ilk günlerinde -12 dereceye kadar düşecek. Özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının etkili olması beklenirken, vatandaşların tedbirli olması istendi. Soğuk hava dalgasının hafta boyunca etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

BAZI İLÇELERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji verilerine göre 19 Ocak Pazartesi günü Emirgazi, Ereğli, Halkapınar ve Karapınar ilçelerinde kar yağışı bekleniyor. Bu ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, sürücüler için dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

HAFTA SONUNA DOĞRU YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Rapora göre 22 Ocak Perşembe ve 23 Ocak Cuma günü Konya'nın merkez dahil 31 ilçesinde yağışlı hava etkili olacak. Gece hava sıcaklıkları hafta başında -12 dereceye kadar düşerken, hafta sonuna doğru sıcaklıkların -1 ile -3 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı vatandaşların güncel tahminleri takip etmesini öneriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER