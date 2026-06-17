Konya’ya yeni atanan kaymakam tarzıyla dikkat çekiyor! Fatih Genel görev yerini çok sevecek

17 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan mülki idare amirleri kararnamesiyle çok sayıda kaymakam, vali yardımcısı ve mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Konya'nın Ereğli ilçesine atanan Kaymakam Fatih Genel, görev yeri kadar dikkat çeken yaşam tarzıyla da gündeme geldi.

Daha önce çeşitli ilçelerde görev yapan Fatih Genel'in özellikle atçılığa olan ilgisi ve doğayla iç içe yaşam tarzı, yeni görev yeri Ereğli ile ilginç bir ortak noktada buluştu.

Ereğli yarış atı yetiştiriciliğiyle öne çıkıyor

Konya'nın en kalabalık ilçelerinden biri olan Ereğli, tarım ve hayvancılığın yanı sıra Türkiye'nin önemli yarış atı yetiştiriciliği merkezlerinden biri olarak da biliniyor. İlçede faaliyet gösteren çok sayıda harada ve at çiftliğinde, Türk atçılığı için önemli safkanlar yetiştiriliyor.

Bu yönüyle Ereğli'nin, atçılığa ilgisiyle bilinen Kaymakam Fatih Genel için özel bir görev yeri olacağı değerlendiriliyor.

Tarzıyla dikkat çekiyor

Görev yaptığı yerlerde vatandaşlarla kurduğu yakın iletişim ve samimi tavırlarıyla öne çıkan Fatih Genel, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarında da doğa ve at sevgisiyle dikkat çekiyor.

Ereğli'de yeni dönem!

Yeni kaymakamın önümüzdeki günlerde görevine başlaması beklenirken, Ereğli'de kamu hizmetlerinin yanı sıra ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine yönelik çalışmalara da katkı sunması bekleniyor.

Özellikle tarım, hayvancılık ve at yetiştiriciliği alanlarında Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Ereğli'de, Fatih Genel'in yeni görevine başlayacak olması ilçede merakla takip ediliyor.

(Berna Ata)