Reklam
GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,390 TL
EURO
53,310 TL
STERLİN
61,782 TL
GRAM
6.482 TL
ÇEYREK
10.739 TL
YARIM
21.154 TL
CUMHURİYET
42.275 TL
KONYA Haberleri

Konya’ya yeni atanan kaymakam tarzıyla dikkat çekiyor! Fatih Genel görev yerini çok sevecek

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’ya yeni atanan kaymakam tarzıyla dikkat çekiyor! Fatih Genel görev yerini çok sevecek
17 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan mülki idare amirleri kararnamesiyle çok sayıda kaymakam, vali yardımcısı ve mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Konya'nın Ereğli ilçesine atanan Kaymakam Fatih Genel, görev yeri kadar dikkat çeken yaşam tarzıyla da gündeme geldi.

Daha önce çeşitli ilçelerde görev yapan Fatih Genel'in özellikle atçılığa olan ilgisi ve doğayla iç içe yaşam tarzı, yeni görev yeri Ereğli ile ilginç bir ortak noktada buluştu.

Ereğli yarış atı yetiştiriciliğiyle öne çıkıyor

Konya'nın en kalabalık ilçelerinden biri olan Ereğli, tarım ve hayvancılığın yanı sıra Türkiye'nin önemli yarış atı yetiştiriciliği merkezlerinden biri olarak da biliniyor. İlçede faaliyet gösteren çok sayıda harada ve at çiftliğinde, Türk atçılığı için önemli safkanlar yetiştiriliyor.

Bu yönüyle Ereğli'nin, atçılığa ilgisiyle bilinen Kaymakam Fatih Genel için özel bir görev yeri olacağı değerlendiriliyor.

Tarzıyla dikkat çekiyor

Görev yaptığı yerlerde vatandaşlarla kurduğu yakın iletişim ve samimi tavırlarıyla öne çıkan Fatih Genel, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarında da doğa ve at sevgisiyle dikkat çekiyor.

Ereğli'de yeni dönem!

Yeni kaymakamın önümüzdeki günlerde görevine başlaması beklenirken, Ereğli'de kamu hizmetlerinin yanı sıra ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine yönelik çalışmalara da katkı sunması bekleniyor.

Özellikle tarım, hayvancılık ve at yetiştiriciliği alanlarında Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Ereğli'de, Fatih Genel'in yeni görevine başlayacak olması ilçede merakla takip ediliyor.

(Berna Ata)

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER